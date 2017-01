Wenge Musica Maison Mère: Werrason en concert essentiel sur le boulevard Triomphal

Après avoir bouclé sa longue tournée en Angola, l’orchestre Wenge Musica Maison Mère au grand complet est déjà de retour à Kinshasa depuis la semaine dernière. Aussitôt de retour dans la capitale, la majorité plurielle sur instigation de son leader charismatique s’attèle à multiplier de nombreuses stratégies afin de continuer à faire luire leur image de marque.

Sur place, les répétitions ont déjà débuté et se déroulent chaque mardi, mercredi et jeudi à la « Zamba Playa ». Et pour faire plaisir à ses nombreux fans, cette fin de semaine le roi de la forêt vient de signer pour un concert essentiel sur le boulevard Triomphal, ce samedi 28 janvier 2017 en face du stade des Martyrs et, bien entendu, devant le sanctuaire la « Zamba Playa ».

De nombreux « bana zamba » qui vont faire le déplacement de cet endroit, auront droit à plusieurs décibels de l’opus « 7 jours de la semaine », nouvelle trouvaille de Werrason.

(Kingunza Kikim Afri )