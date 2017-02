Wenge Musica Maison Mère: Werrason embauche Sarah pour une nouvelle vague

On reconnaît en Werrason l’étoffe de formateur des idoles et il en est conscient. Cette fois-ci, après avoir bénéficié des services de ses semblables, il se tourne du côté de la gent féminine pour faire valoir sa carte et faire rayonner une nouvelle vague. Celle-ci sera perceptible à partir de l’album « 7 jours de la semaine » que le roi de la forêt est en train de préparer actuellement.

Pour cela, il a bénéficié de nombreux featuring : de l’américain Shaggy, du congolais Awilo Longomba et du tanzanien Eddy Kenzo. Ce n’est pas tout car pour donner une nouvelle face à son tube, Werrason vient de débaucher la soliste Sarah du groupe « Bana Ok Jazz » d’Abidjan (Côte d’Ivoire) qui fait désormais partie intégrante de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère.

C’est sur les épaules de cette courageuse instrumentiste (guitariste), nouvellement engagée par le compositeur de « Mwana 13 ans », que repose actuellement la carcasse rythmique de l’album « 7jours de la semaine » que le public attend fiévreusement.

Qui a dit que Werrason était en manque d’imagination ?

(Kingunza Kikim Afri)