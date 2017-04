Wenge Musica Maison Mère: Une véritable école de formation

*Werrason poursuit les travaux d’enregistrement de « 7 jours de la semaine »



On le croyait la fin de travaux d’enregistrement de son nouvel album baptisé « 7 jours de la semaine », et pourtant des séances au studio pour finaliser ce disque se poursuivent sans relâche. Outre de nombreux featuring faits avec d’autres sommités de la chanson comme notamment le chanteur américain Shagy, « le propriétaire de tous les dossiers » le congolais Awilo Longomba », le chanteur tanzanien Kenzo, etc, sans omettre la participation sans faille de la guitariste congolaise Sarah Solo débauchée du groupe « Bana Ok Jazz » d’Abidjan, on note aussi la contribution de plusieurs musiciens du groupe qui sont visibles dans les couloirs du studio.

Sur le plan des cris, une source nous signale que l’animateur « Lobeso » qui a toujours était le fer de lance du groupe n’a pas eu droit à placer sa voix dans ce nouvel opus que Werrason est en train de peaufiner d’autres par contre, ont été autorisés à faire résonner leurs timbres vocaux sur les plages de « 7 jours de la semaine ».

En ce qui concerne la santé de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère, la source nous signale les répétitions se poursuivent comme toujours à La « Zamba Playa », chaque mardi, mercredi et jeudi. Et le recrutement des musiciens se fait aussi chaque jour. Pour cela, on note aujourd’hui plus de 500 musiciens qui sont enregistrés aux portillons du groupe cher à la majorité plurielle qui, pour le moment, passe pour un grand centre de formation des idoles. A observer par le nombre de musiciens qui sont venus et qui sont repartis, après formation, pour aller monter leurs propres orchestres sans oublier d’autres qui continuent de croire à la suprématie du phénomène Ngiama Makanda.

(Kingunza Kikim Afri)