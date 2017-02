Wenge Musica Maison Mère: La situation est calme au sein du groupe

L’ambiance est bon chrétien au sein de l’otchestre Wenge Musica Maison Mère où toutes les cordes sont bien accordées contrairement à une fausse nouvelle entretenue par des réseaux sociaux.

Le nouvel album de Werrason intitulé « 7 jours de la semaine » se trouve présentement en phase de finalisation. C’est-à-dire que maintenant le Roi de la forêt n’attend plus que ceux qui viendront le contacter pour des dédicaces.

Tout en ajoutant les derniers ingrédients qui vont faire le bonheur de son disque, Werrason s’active aussi au tournage des clips de son disque. On retiendra que pour ce long play, l’ambassadeur de la paix cherche à faire grand. Il voudrait que « 7jours de la semaine » soit différent de tout ce qu’il a eu à faire jusque-là. Dans ce long play, les mélomanes auront droit à d’autres voix venues d’ailleurs par la magie du featuring. Le bouillant Awilo Longomba le congolais, l’américain Shagy et le tanzanien Eddy Kenzo y ont mis du sien pour bercer les oreilles de nombreux fans de la majorité plurielle.

De la fausse nouvelle propagée sur la toile selon laquelle lors de la visite effectuée par Werrason pour faire connaître à l’artiste tanzanien quelques sites ensoleillés de Kinshasa et qu’un incident est survenu dans une célèbre boîte de la capitale congolaise et que Werrason aurait été victime des jets de bouteilles devant son invité, la direction de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère crie à l’intoxication et dément cette fausse information.

Toutefois, cherchant à connaître qui serait à la base de cette intrigue, le bureau stratégique de Wenge Musica Maison Mère qui veille tant à la santé de l’orchestre dans son ensemble que de son leader charismatique, signale qu’une plainte serait diligentée auprès du Parquet pour interpeller tous les disciples de la sensation qui ne passent le plus clair de leur temps qu’un diffusant de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.

En attendant, les répétitions se tiennent comme d’habitude à la « Zamba Playa », le mardi (en coulisse), le mercredi et jeudi pour le public.

Nous y reviendrons.

(Kingunza Kikim Afri )