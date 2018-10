Wenge BCBG : JB Mpiana prepare une surprise et finie la recréation

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après avoir observé ce qui se passe dans le circuit musical congolais et avec un œil regardant, Mukulu Wa Bankulu s’est décidé maintenant de conduire son orchestre au studio pour l’enregistrement d’un album complet.

Plusieurs années viennent de se passer, l’orchestre Wenge BCBG n’a pas produit un disque complet en dehors de quelques cas signalés qui sont sortis çà et là pour assurer sa visibilité sur le terrain. C’est confirmé. Le samedi 11 août2018 sous le coup de 20heures, JB Mpiana surnommé “Esclave de Dieu” va livrer un concert VIP

Comme il ne cesse de le répéter JB Mpiana surnommé “Esclave de Dieu” est décidé en cette fin d’année de surprendre tous les fans des anges adorables avec un album sensationnel dont il n’a pas encore dévoilé le titre.

La nouvelle année verra donc de choses changer au sein de Wenge BCBG en ce sens que tous les projets qui étaient en veille, vont être ravivés afin d’inonder le marché du disque de quelques décibels sensuels. Finie donc la recréation et l’heure est arrivée aux autres de laisser la place aux anges adorables.

A la question de savoir si lui aussi avait envie d’embrasser la carrière politique, Papa Chéri fait savoir que cette envie ne lui est jamais arrivée et il faut laisser aux politiques faire leur travail. “Je suis artiste-musicien et le resterais jusqu’à la fin du temps”, a-t-il conclu.

Kingunza Kikim Afri

