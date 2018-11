Wenge BCBG en “Bal en blanc” au Village Ntemba à la Gombe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La machine à musique va verser de nombreux décibels ce dimanche 18 novembre 2018, à l’occasion d’un spectacle inédit baptisé par les organisateurs de “Bal en blanc”. Une initiative qui démontre à suffisance que Papa Chéri, le président émérite du clan Wenge dont il incarne la continuité, n’a pas le temps de verser dans l’à-peu-près.

Conservateur attitré de cette grande classe qui engendra l’un de plus grand et stable groupe de la classe baptisé ” Wenge BCBG “, ne s’avoue pas vaincu par le temps d’autant plus que devant lui, se dessine encore un long parcours; un trajet multi-coloré parsemé de nombreux titres qui démontrent de la maturité des artistes-musiciens-interprètes évoluant sous la bénédictions de Mukulu Wa Bakulu au sein d’une académie baptisée les ” Anges adorables ” qui s’avance fièrement à grand pas dans l’océan de la gloire.

C’est donc cette formation musicale dans sa resplendissante forme qui va, ce week-end, se mouvoir sur le podium du mythique Village Ntemba, au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe. Là, exceptionnellement pour cette fin de semaine, Moto Pamba et ses poulains, invitent tous les fans de Wenge BCBG à venir nombreux vivre en live le spectacle inédit qui sera présenté à travers une chorégraphie haut-de-gamme made in “Tsha muntu, tsha muntu, tsha Nzambi, tsha Nzambi”. Pour vivre cet événement tant attendu par le public, faudra être vêtu tout de blanc. Qu’on se le dise!

Kingunza Kikim Afri/Cp

