Volley-ball: Réunion du Conseil d’administration de la CAVB ce mardi au Pullman Hôtel

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En prévision du congrès de la Confédération africaine de Volley-ball ‘’CAVB’’ prévu du 29 au 30 novembre 2017 au Fleuve Congo Hôtel, le président de cette institution Dr Amr Elwanni qu’accompagne son secrétaire général séjourne à Kinshasa, depuis le vendredi 24 novembre.

Le comité d’organisation locale que chapeaute M. Christian Matata, président de la Fédération de Volley-ball du Congo ‘’Févoco’’ et Shakob Woot, secrétaire général, signale que la réunion du Conseil d’administration de la CAVB, initialement prévue hier lundi 27 décembre 2017, est reportée pour ce mardi 28/11/2017 à Pullman Hôtel.

(Antoine Bolia)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.