Volley-ball: Mwangaza écrase F.T 3 sets 0 hier à l’Euvokin

Comme il fallait s’y attendre, la 3è journée du championnat 2017 de l’Entente Urbaine de Volley-ball de Kinshasa ‘’Euvokin’’ s’est clôturée dans une très bonne ambiance hier dimanche 28 mai au terrain annexe du stade des martyrs. Tous les favoris ont gagné comme le témoigne le relevé ci-après :

Chez les dames, La Loi n’a pas fait de quartier face à Ouragan 3 sets 0 ( 25-15, 25-15, 25-10) et le choc DCMP-V. Club s’est soldé par une suprématie étonnante de V. Club 3 sets 0 (25-11, 25-06, 25-14). Ce résultat n’a surpris personne. Il est vrai que c’est un match de prestige pour les deux clubs en présence. L’on avait bien souligné que sur papier, V. Club partait favori. Cela s’est vérifié sur terrain car les v.clubiennes n’ont pas permis à leurs adversaires de respirer. Les péripéties du match en disent long. DCMP n’a pu dépasser la barre de 15 points.

Chez les messieurs, contrairement aux attentes des férus de la balle au filet, Force Terrestre n’a pas fait le poids. Mwangaza partait favori du fait que Force Terrestre n’affiche plus son mordant d’antan, mais elle ne demeure pas moins une foudre de guerre. Elle avait opposé une farouche résistance au 1er set. Dommage qu’elle a sombré corps et biens au 2è et 3è set. Au finish, Mwangaza a pulvérisé Force Terrestre 3 sets 0 (25-22, 25-10, 25-14).

Samedi 27 mai sur le même terrain, trois rencontres avaient tenu en haleine le public. En version féminine, Pijec n’a pas fait de poids face à la Police 0-3 (16-25, 17-25, 13-25) et en version masculine, Free Boys est tombé héroïquement face à Inter 2 sets 3 (17-25, 25-19, 19-25, 25-16, 7-15). Dans la même version, Police n’a pas pesé lourd face à l’ogre qu’est Espoir 0-3 (11-25, 10-25, 17-25).

Résultats le week-end

Samedi 27/05/2017

Police-Pijec (D) : 3-0 (25-16, 25-17, 25-13) Free Boys-Inter (M) : 2-3 (17-25, 25-19, 19-25, 25-16, 7-15) Police-Espoir (M) : 0-3 (11-25, 10-25, 17-25)

Dimanche 28/05/2017

La Loi- Ouragan (D) : 3-0 (25-15, 25-15, 25-10) DCMP-V. Club (D) : 0-3 (11-25, 6-25, 14-25) Mwangaza-Force Terrestre (M) : 3-0 (25-22, 25-10, 25-14).

(Antoine Bolia)