Volley-ball: Les Léopards U21 présents à la CAN à Abuja au Nigeria

Devant prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations de volley-ball messieurs U21, la délégation de la RDC a foulé le sol Nigérian d’Abuja, le mardi 11 septembre. A l’issue de la réunion technique, la RDC est placée dans le groupe B où elle aura comme adversaire le Maroc, l’Egypte et le Tchad et jouera tous ses matchs à 19hoo locale.

Ci-dessous la composition de deux groupes :

Groupe A : Nigéria, Tunisie, Cameroun, Rwanda

Groupe B : Egypte, Maroc, Tchad, RDC

Calendrier des rencontres

Le 12/09/2018

Tchad-Maroc :

Cameroun-Nigeria :

Tunisie-Rwanda :

Egypte-RDC :

Le 13/09/2018

Tchad-Egypte :

Rwanda-Nigeria :

Cameroun-Tunisie :

Maroc-RDC :

Le 14/09/2018

Rwanda-Cameroun :

Nigeria-Tunisie :

Egypte-Maroc :

RDC-Tchad :

Les ½ finales sont prévues le 16 septembre tandis que la finale le 19.

(Antoine Bolia)

