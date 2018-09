Volley-ball: Le Nigéria-RDC ce mardi pour la 5è place à la 18è CAN/Abuja 2018

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards de la RDC croisent les Super Eagles du Nigéria ce mardi 18 septembre pour la 5è et 6è place de la Coupe d’Afrique des Nations de volley-ball messieurs U21 Abuja 2018. Comme souligné dans l’édition d’hier, la clôture de cette compétition va intervenir demain mercredi 19 septembre 2018 par la grande finale Tunisie-Egypte.

Pour le parcours des Léopards, ces derniers n’ont pas été ridicules parce que en phase de groupes, ils étaient tombés face aux Pharaons d’Egypte et aux Lions de l’Atlas du Maroc dans le groupe B. Le premier jouera la finale tandis que le second jouera pour la 3è et 4è place. L’unique victoire l’a été face au Tchad. En match de classement, les Léopards ont battu les Lions du Cameroun 3 sets 1.

Le dimanche 16/09/2018 s’étaient joués les matchs de classement 5è au 8è place

Cameroun-RDC : 1-3 (14-25, 25-18, 11-25, 18-25)

Nigeria-Tchad : 3-0 (25-14, 25-23, 25-15)

Les ½ finales

Tunisie-Maroc : 3-0 (25-12, 28-26, 25-20)

Rwanda-Egypte : 0-3 (18-25, 16-25, 22-25)

A suivre ce mardi 18 septembre pour la suite du calendrier, matchs de classement Tchad-Cameroun pour la 7è et 8è place. Nigeria-RDC pour la 5è et 6è place. Et demain mercredi 19 septembre Maroc-Rwanda pour la 3è et 4è place et le clou de la soirée la grande finale Tunisie-Egypte.

Antoine Bolia

