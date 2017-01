Volley-ball: La décision du comité exécutif n’a surpris personne

La révélation du journal L’Avenir concernant le sacre du VC Mwangaza pour la dernière coupe du Congo de volley-ball, suite à la dernière décision du comité exécutif de la Fédération de Volley-ball du Congo’’Févoco’’, a suscité des réactions diverses.

En effet, pour les uns c’est justifié et pour les autres non. Néanmoins, comme l’a souligné notre journal, le verdict est finalement tombé sur le litige opposant le VC Espoir à VC Mwangaza, dont la finale de la Coupe du Congo n’était jamais arrivée à son terme. Répondant à la presse, M. Christian Matata, président de la Fédération de Volley-ball du Congo ‘’Févoco’’ a révélé que le comité exécutif qu’il dirige, a finalement tranché. C’est l’équipe de VC Mwangaza qui est sacrée championne en version masculine. La Févoco a tranché en toute connaissance de cause et ce, en décelant qui était fautif dans le litige précité.

Le public attend que la coupe soit remise effectivement à l’équipe de VC Mwangaza lors d’une manifestation officielle qu’organisera la Févoco, pour croire aux révélations de L’Avenir.