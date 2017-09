Volley-ball: Déjà la 3è journée à la Coupe du Congo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Lubumbashi, chef-Lieu de la province du Haut-Katanga abrite depuis le samedi 9 septembre, la Coupe du Congo de Volley-ball messieurs. Pour la circonstance, Espoir de Kinshasa avait étrillé l’équipe locale Négrita 3 sets 0.

Le dimanche 10 septembre, Mwangaza a étrillé Baraka 3 sets 0 et VC Price s’est incliné face à Espoir 0-3.

3è journée

Négrita-The Young

Panda-Baraka

Mwangaza-Kasaï

The Young-Price

(Antoine Bolia)

