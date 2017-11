Volley-ball: Clôture hier à Brazzaville de la 4è édition du championnat d’Afrique des clubs zone 4

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Clôture hier au Gymnase Henry Elende de Brazzaville, en République du Congo de la 4è édition du championnat d’Afrique centrale (zone 4) des Clubs de volley-ball dames et messieurs. La compétition qui était qualificative à la prochaine Coupe d’Afrique des Clubs Champions, avait réuni plusieurs clubs de la zone. La RDC y était dignement représentée aussi bien chez les dames que chez les messieurs.

*V. Club chez les dames a fait honneur à sa classe

En version féminine, V. Club de Kinshasa qui détenait le trophée, a honoré sa classe. Avant d’atteindre la finale, les filles vert noir et jaune avaient livré cinq rencontres et récolté cinq victoires. Toutefois, elles avaient bataillé dur pour venir à bout de Canon de N’Djili qu’elles avaient battu 3 sets 2 après avoir été menées 2 sets 0.Le samedi 11 novembre, V. Club a écrasé VC Funny du Gabon 3 sets 0 (25-13, 25-12, 25-20). Et en finale, V. Club a affronté DGSP de Congo Brazza hier.

Quant à l’équipe de Canon de N’Djili, elle n’a pu atteindre la finale suite à ses deux défaites sur le score identique de 2 sets 3 respectivement face à DGSSP de Congo/Brazza et face à V. Club.

Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le bilan de cette compétition.

(Antoine Bolia)