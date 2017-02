Volley-ball: Bientôt une salle des sports couverte à Kinshasa

-Par ailleurs, la maquette du stadium modernisé de l’Ymca présentée par la Févoco

Longtemps dépourvue d’un Palais des sports, Kinshasa pourrait avoir enfin disposé d’une salle des sports couverte. C’est du moins ce qui est ressorti de la rencontre jeudi dernier au siège de la Fédération de Volley-ball du Congo ‘’FEVOCO’’ sur Isangi dans la commune de Lingwala entre le président de ladite fédération M. Christian Matata et M. Massayuki AOKI, consultant de la JICA, l’Agence Japonaise de Coopération internationale.

Ce projet, dit-on, devrait être réalisé par la JICA sur un site déjà accordé par le gouvernement congolais. Au terme de la réalisation dudit projet, la salle qui sera construite pourra abriter les compétitions de basketball, de volleyball, de handball et des sports de combat.

Les échanges entre les deux personnalités précitées avaient porté sur les données techniques qui peuvent permettre la détermination de la capacité d’accueil de ladite salle des sports.

*Présentation de la maquette du stadium modernisé de l’Ymca

C’est le samedi 4 février 2017 dernier qu’a eu lieu la présentation de la première maquette du stadium de l’YMCA qui sera bientôt modernisé, grâce au concours de la Fédération de Volley-ball du Congo.

Il se dégage de cette maquette que le projet de réhabilitation de ce site prévoit l’augmentation de la capacité d’accueil, la construction des vestiaires selon les normes internationales, des sanitaires et la pose de la structure métallique qui servira de couverture sans oublier la réfection de l’aire de jeu.

Le début et la durée des travaux dépendront de la présentation de la seconde maquette qui prendra en compte les modifications qui ont été proposées, à savoir, la possibilité de construire en plus une salle de musculation et celle de presse.

*Les règles de jeu officielles 2015-2016 approuvées par le 34ème congrès de la FIVB 2014

Le 34ème congrès de la Fédération Internationale de Volley-ball ‘’FIVB 2014’’ a approuvé les règles de jeu officielles 2015-2016. L’Avenir se fera le plaisir de publier les grandes lignes dans nos éditions prochaines.

(Antoine Bolia)