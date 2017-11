Volley-ball, Au championnat d’Afrique Centrale des Clubs zone 4 à Brazzaville: V. Club bat Canon 3 sets 2 et lui barre le chemin de la finale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il se joue présentement le championnat d’Afrique centrale des Clubs dames et messieurs de volley-ball au Gymnase Henry Elende de Brazzaville, en République du Congo. La compétition réunit les clubs de la zone. La RDC y est dignement représentée aussi bien chez les dames que chez les messieurs.

Chez les dames, les férus de la balle au filet ont assisté à des rencontres époustouflantes qui ont retenu en haleine ceux qui avaient fait le déplacement au Gymnase Henry Elende aussi bien le mercredi 8 que le jeudi 9 novembre. La redoutable équipe de Canon de N’Djili est tombée 2 sets 3 respectivement face à DGSSP de Congo/Brazza et face à V.Club. Pour cette dernière rencontre, Canon de N’Djili menait 2 sets 0 et s’est fait rejoindre 2-2 avant de perdre au set fatidique.

Ci-dessous les impressions recueillies par l’entremise de notre confrère Zizou Elaba :

Après 3 matchs et 3 victoires dont la dernière acquise dans la douleur face à Canon de N’Djili, notre confrère a invité le coach de V. Club à dévoiler le discours utilisé pour booster ses joueuses et celui de Canon, ce qui n’a pas marché.

Coach Sapalo de V. Club a déclaré : ‘’ La rencontre a été rude, Canon nous a fait jouer un match difficile. Bien que les 2 premiers sets étaient difficiles car on a perdu, on s’est ressaisi au 3è set et aux 2 autres sets qui ont suivi. Canon a joué plus au centre. Nous nous sommes dit : comme Canon joue plus au centre, nous avons regroupé notre bloc au milieu et Canon n’a pu franchir le bloc. Et nous avons imposé notre jeu vers l’extérieur parce que ses joueuses ne parvenaient pas à bloquer. C’est ce qui a fait qu’on a pu gagner ce match d’aujourd’hui. Pour la suite de la compétition, je sais que la compétition est difficile. Il nous reste 2 matchs. Demain (ce vendredi) nous allons jouer contre DGSSP, c’est un grand match mais nous allons nous imposer pour garder notre coupe’’

Patience Tshama (joueuse de V. Club) : ‘’Le match était difficile. Canon est notre adversaire de taille de tous les temps. Et en plus, Canon a renforcé son effectif avec des athlètes évoluant à l’étranger. Bien que menées 2 sets 0, nous n’avons pas désespéré, car en volley-ball, tant qu’il reste encore un set à jouer, tout est possible. Cela étant, il y avait de l’espoir et nous avons renversé la vapeur. Quant à la suite de la compétition, nous allons remporter le titre, quelles qu’en soient les difficultés rencontrées’’

Coach Swaleh Omari de Canon de N’Djili : ‘’Deuxième défaite, ça veut dire que nous n’allons pas jouer la finale. C’est bien dommage. Si je peux me reprocher moi-même, c’est le match face à la DGSSP. C’était un match difficile certes, mais qu’on a réussi à mettre dans notre compte. Jusqu’au 5è set, on menait 14-12 et je n’ai jamais digéré comment on a perdu ce set là. Et je crois que c’est ce qui nous coûte de ne pas jouer la finale. Quant au match face à V. Club, nous sommes arrivés avec de bonnes intentions. On a bien géré les 2 premiers sets qu’on a gagnés. Ce que je peux dire, c’est qu’on a connu des problèmes de condition physique, parce que la veille, on a joué 5 sets et là, on a carburé les 2 premiers sets et ça nous a coûté. Hormis cela, il y a beaucoup de fautes provoquées par mes athlètes. Aujourd’hui, contrairement à hier où je n’avais pas fait de changements, j’ai essayé d’apporter des changements mais il y avait l’équation à gérer Margot Mutshima qui nous a dominé. Toutes les contreuses que j’ai mis devant elle, elle les a dominées. On a essayé toutes les stratégies mais ça n’a pas tenu. V. Club est revenu et nous a battus 3 sets 2’’.

(Antoine Bolia)