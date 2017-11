Vol à main armée à Kimbaseke: Télévisions plasmas et téléphones portables préférés des gangs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après le vol perpétré sur l’avenue Vaku jeudi dernier, des témoins rapportent que la télévision plasma et les téléphones cellulaires ont été emportés. Dimanche vers trois heures du matin, un groupe de voleurs a à nouveau défoncé la porte d’une parcelle sur la même avenue, au quartier Bamboma. Ce lieu pris pour cible est situé dans le voisinage du marché Ngandu et du Sous-Commissariat de Police située sur l’avenue Afrique. Selon les témoignages : « nous avons constaté des mouvements suspects vers trois heures du matin. Après quelques minutes des voisins ont commencé à crier, mais personne n’est sorti pour intervenir. Nul n’a pris d’initiative pour alerter la Police de proximité. Ces assaillants ont même fermé par des fers et fibres en fer des portes de parcelles avant leur opération », a rapporté un père de famille.

Dans cette partie sud-est de la capitale, des actes de vol sont devenus répétitifs. Avant cet acte, des témoins signalent : « un voleur a amené avec lui un téléviseur, des téléphones cellulaires d’un jeune père d’un enfant. Pour d’autres en face de la parcelle victime, comme ils ont été victimes avant aussi cette opération malheureuse.

Dans son témoignage, en effet, la fille de la famille victime a fait savoir que les voleurs ont été en grand nombre. Des sources proches signalent : « toute la famille était partie rendre hommage pour dire « le dernier » à la famille de leur ami, qui était aussi père d’une famille proche. Dans la parcelle, ils sont restés cinq (5), une femme, une fille et trois garçon. Ils ont entendu des pieds menaçant la porte de la maison. Ils ont défoncé la porte de la parcelle, et ils nous ont obligés d’ouvrir la maison et nous avons exécuté. Ils ont commencé à casser et défoncer la porte de la chambre de notre père absent et, ont tous pris. Ils ont emporté deux valises et d’autres biens : téléphones cellulaires, télévision… ».

Après ce triste témoignage, les voisins renseignent : « nous avons essayé de sortir, mais les portes des parcelles avaient été verrouillées à partir de l’avenue, donc à l’extérieur par des voleurs au moyen de fibre en fer. Une stratégie bien montée qui peut identifier l’origine du vol. Une autre source proche renseigne : « ils ont frappé la femme de la maison et ont demandé : qui a du Kabelo ? Ils ont répondu personnes ! Ils ont déshabillés la fille, âgée de plus de 20 ans, qui venait de décrocher son diplôme de graduat dans un Institut supérieur de la ville et, ils ont arraché son téléphone qu’elle avait caché. Pour un proche : « j’ai été heureux car la fille n’a pas été violée par ces malfaiteurs », a rapporté un proche.

Des hypothèses vont en sens divers, au gré des témoignages : la fille a reconnu le visage d’un de voleurs ; selon un autre témoin, ce voleur à répondu à la fille en ces termes : nous venons ici, vous nous connaissiez lorsqu’ils ont enlevés leurs masques. Pour les jeunes du quartier, ce sont des gens qui ont surveillés leur père dans un deuil dans une parcelle non loin de l’avenue Vaku. Ils ont joué que de l’absence de ce papa. D’autres signalent : « ce sont des personnes de familles proches à cette famille. Mais une source de confident de la famille signale : « Il y a eu des soupçons que la famille venait de toucher une somme de mille cinq-cents (1500) dollars. Comme on le voit, la famille é donc été trahie.

(Nzuzi Richard, Cp)