Vieilles Gloires: Emile Ngoy honore les 70 ans d’âge de Mungamuni «l’homme d’Asmara » ancien Léopard 68

Léon Mungamuni, « l’homme d’Asmara », ancien Léopard champion d’Afrique 1968, a fêté ses 70 ans d’âge, un anniversaire doublé de 51 ans de vie conjugale avec son épouse prénommée Louise. Le couple a 8 enfants, 21 petits – fils et 9 arrières petits-fils.

Une grande réception était organisée à son honneur, le dimanche 26 mars au somptueux cadre de l’hôtel Emilton à Lingwala par le professeur Emile Ngoy Kasongo. Le modérateur de cette soirée festive Me Alain Makengo, président de la Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des droits de l’homme ‘ ‘Lisped fair-play, non- violence et non racisme’’, a saisi cette opportunité, pour évoquer la prise en charge des anciens Léopards, champions d’Afrique des nations de football et mondialistes (1974).

Me Alain Makengo est auteur de plusieurs plaidoyers ayant abouti effectivement à leur prise en charge par le Gouvernement congolais et la Fédération Congolaise de Football Association (Fécofa). Epinglée de manière particulière, puisque cela concerne une génération qui a droit à une attention particulière des uns et des autres, surtout des décideurs de la RD Congo, contenu dans son message prononcé à l’occasion de la célébration du 18ème anniversaire de la Lisped, tenue le 20 mars au siège de la Fécofa.

Emile Ngoy rend témoignage des qualités de « l’homme d’ Asmara »

‘’Mungamuni pour l’histoire et Asmara pour la légende. Un homme qui porte le nom de toute une ville, la 2ème de l’Ethiopie. Et un jour, l’on parlera toujours de ce joueur congolais avec ses qualités de fidélité, de travailleur et d’humaniste’’, a témoigné Emile Ngoy.

Ce dernier, à l’époque PDG de l’Ogefrem, a assuré brillamment le développement du sport entre entreprises. Avec Mungamuni comme coach, il était doublement champion du ‘’Challenge Président Kabila’’. Il ravit les coupes du 50ème anniversaire de la Télé Congo Brazzaville et du tournoi Volcan à Goma … Après les réceptions de Kakoko Etepe et d’autres illustres vedettes du football congolais, voilà que le président Emile Ngoy vient une fois de plus, réussir un pari, celui d’honorer ceux qui ont fait la pluie et le beau temps, mieux la gloire de la RD Congo en matière de sport et du football en particulier.

Parmi les invités figuraient aussi Mana Mambweni, Ebengo Souplesse, Kabasu Babo, Pitchen…Tout s’est clôturé dans une parfaite convivialité.

Cursus sportif de Léon Mungamuni

Né le 24 mars 1947, il est originaire de l’actuelle province de Maïndombe. Passionné du football, à 11 ans d’âge, il est très sollicité dans les matchs des quartiers (parfois quatre matchs par jour). Il endossa pour la 1ère fois le maillot d’une équipe de football ‘’Air Congo’’ où il a commencé à affûter ses armes saison sportive 1961- 1962, organisée par l’association sportive inter communale du président Wawa. De 1962 à 1964, très percutant, il évolue dans les clubs Nomade 1 et 2, à l’âge de 16 ans.

En 1965, il est courtisé et engagé par le célèbre Club ‘’Athlétique Aiglons Cara’’ de Brazzaville » et remporta sa 1ère coupe dénommée ‘‘Coupe de l’année’’. A cause de cet exploit, les Brazzavillois le surnommèrent ‘’Lipopo’’.

En 1966, il entre dans la sélection nationale ‘’Léopard’’. En 1968, ‘’Lion’’ ancien nom de l’équipe nationale, remporte la première Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire de football de la RDC. Mungamuni marque deux de trois buts de la qualification en demi-finale contre l’Ethiopie, cela avant le but de la victoire finale marqué par le mémorable Kalala Mukendi. Ce coup de maître a valu à Mungamuni le sobriquet de ‘’l’homme d’Asmara’’ qui lui est resté collé jusqu’à ce jour.

En 1969, Léon Mungamuni fait son entrée dans V. Club comme ailier virevoltant de l’attaque mitraillette aux côtés de valeureux joueurs tels que Kembo, Adelard Mayanga, Mavuba , Mayaula Mayoni, Luc Mawa et autres.

En 1970, les léopards ramènent un seul point de la CAN, grâce à l’unique but marqué par Mungamuni contre la Guinée. En 1972, notre héros fit aussi partie de la CAN du Cameroun et en 1973, il va remporter sa première Coupe d’Afrique des clubs champions avec le V. Club.

En 1975, il raccroche en tant que footballeur de carrière. Cependant, comme disent les juristes : ‘’Le criminel revient toujours sur le lieu du crime’’. En 2009 et 2010, Mungamuni débarque comme coach à l’Ogefrem du professeur Emile Ngoy et remporte successivement trois coupes dont deux à Kinshasa et une en Italie.

Entre 2011-2017, le coach Mungamuni remporte de nouveau avec le football club des loisirs Emilton, trois coupes à la suite des tournois organisés à Kinshasa et à Brazzaville.

(Franck Ambangito)