Vidéos et interviews des para-commandos belges: Des images qui datent de 1997

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Des images insolites, dont certaines ont été montées grossièrement de toute pièce, circulent dans le net et de bouche à oreille pour démobiliser les populations congolaises. Bien plus grave, certains partenaires, dont à première vue rien ne permet de douter de leur sérieux, s’ingénient à créer une psychose de peur afin d’espérer arrêter le processus électoral. C’est le constat fait par la Majorité présidentielle lors de son point de presse du vendredi dernier. Ayant eu connaissance de cette information, l’Ambassade de Belgique, à travers son Attaché militaire a écrit au Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le Lieutenant Général Mbala, pour dénoncer la fausseté des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

L’Attaché de Défense près de l’Ambassade de Belgique présente ses compliments au Chef d’Etat-Major général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

« Depuis le 28 novembre 2018, circule une vidéo qui montre des para-commandos belges qui se préparent à embarquer dans des avions de type C-130. Les images sont accompagnées d’une interview dans laquelle est raconté que 500 para-commandos se préparent pour partir à Brazzaville. Je tiens à vous informer que ces images datent de 1997 en ne sont donc pas du tout d’actualité », a précisé l’Attaché de Défense près de l’Ambassade de Belgique.

Il a profité de cette occasion pour informer également les autorités congolaises que la Belgique a démarré des démarches pour ouvrir une Ambassade en République du Congo. Ceci pourrait se concrétiser au début du mois de décembre. La mise en place du matériel afférant et les procédures sont, comme c’est de l’usage, confiée à des militaires. Lors des premières semaines qui suivent cette ouverture, il y aura donc une délégation militaire qui visitera ce poste à Brazzaville.

Cet éclairage donné par l’attaché de Défense près de l’Ambassade de Belgique intervient au bon moment et permet de calmer la population qui était sous le coup de la psychose, à cause de l’exploitation outrancière de ces images.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.