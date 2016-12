Vendredi dernier aux Affaires Etrangères: Raymond Tshibanda passe le bâton de commandement à Léonard She Okitundu

Ebullition vendredi 23 décembre dernier à Kinshasa. Tous les sièges des ministères bondés de monde. Et c’est la remise et reprise. Les ministres sortants cèdent la place aux ministres entrants. Au ministère des Affaires Etrangères, le nouveau Vice-Premier ministre, le sénateur Léonard She Okitundu reprend le bâton commande. Ce, en remplacement du ministre sortant, Raymond Tshibanda Tunga Mulongoy. Au 8ème niveau du grand bâtiment du ministère des Affaires Etrangères, les deux personnalités s’y sont rendues sans caméras. Il était question pour eux, non seulement de faire la remise et reprise, mais aussi d’échanger sur les grandes questions qui concernent ce ministère. Et après avoir finalisé tout pour la continuité des affaires, le nouveau Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu a rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat, le président Joseph Kabila Kabange. Par ailleurs, il annonce les priorités de son action : « il faut remercier le président de la République pour la confiance qu’il a placé en moi. L’Etat a deux piliers importants pour son fonctionnement : la diplomatie et la défense nationale. Et les deux piliers sont complémentaires. Si l’un vacille, l’Etat rentre dans un état de turbulence. En conséquence, il faut qu’il y ait un équilibre entre ces deux piliers. Et donc, il faudra aussi rassurer nos partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux », dixit She Okitundu. De rappeler également que le nouveau chef de la diplomatie congolaise a repris ce ministère dans un contexte particulier marqué par une crise sociale. Il s’agit de la grève des agents et cadres de ce ministère qui a déjà pris huit semaines et quelques jours. L’occasion faisant le larron, ces grévistes ont pris d’assaut le siège du ministère. Question pour eux de faire entendre leur voix à leur nouveau ministre. Peu après la cérémonie de remise et reprise, She Okitundu envoie son vice-ministre, Yves Kisombe pour calmer les esprits des grévistes. Accompagné du nouveau vice-ministre des Congolais de l’Etranger, Emmanuel Ilunga, Yves Kisombe n’a qu’un seul message : « je viens auprès de vous avec le message de mon titulaire, un ancien de la maison, un expérimenté envoyé par le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange pour résoudre les différents problèmes qui dérangent l’administration des Affaires Etrangères. La crise dont nous avons entendu parler doit vite trouver solution. Et le Vice-Premier ministre va de manière tout à fait prioritaire s’attaquer à cette crise qui frappe notre ministère et vos représentants vont être reçus par son Excellence Léonard She Okitundu pour discuter autour de la question. La RDC a besoin de vous pour que la diplomatie congolaise aille de l’avant », conclut-t-il. Après ces mots du vice-ministre, un climat de confiance s’est créé et le calme est revenu dans l’enceinte du ministère. Remise et reprise et entretien terminé, le Vice-Premier ministre tient promesse et reçoit la délégation des grévistes. A leur tête, Monsieur Simon Kinyamba, chef du syndicat. Il exprime sa satisfaction en ces termes : « il vient de montrer les signaux très forts, car aussitôt investi, il nous a reçu et nous pensons déjà que les choses seront fructueuses ». Rien à dire, car son Excellence Léonard She Okitundu n’est plus un homme à présenter. Un politicien de terrain et toujours à l’écoute de tous. Et pour certains cadres et agent de ce ministère, il fera un bon travail pour redorer l’image de la Diplomatie Congolaise.

(Bernetel Makambo)