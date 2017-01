Vendredi 6 janvier dernier: FECOFA et LINAFOOT, ainsi que les clubs reçus par Willy Bakonga

Le ministre des Sports, Willy Bakonga a reçu une partie du mouvement sportif vendredi 6 janvier dans son cabinet de travail, situé sur l’avenue de la Libération dans la commune de la Gombe, en face du Collège Boboto.

Willy Bakonga a d’abord reçu le Général Major Gabriel Amisi Kumba dit « Tango Four », qui est venu présenter ses civilités au nouveau ministre et lui demander d’accompagner son équipe, l’AS V. Club qui sera prochainement engagée à la 21ème Ligue des Champions de la CAF.

Le ministre Bakonga a ensuite reçu les membres de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA ) et de la LINAFOOT, composée du premier Vice-président Donatien Tshimanga, du deuxième Vice-président Jean-Didier Massamba, du troisième Vice-président Bobo Bondembe Bokanyanga , du 4ème Vice-président Lumbamba, du Secrétaire général Grégoire Ediba Elonga et de son adjoint Inyangi et du porte-parole du président Omari, Emmanuel Kande, du président de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT) Jeef Kapondo et son Secrétaire national José Konde. Ils ont débattu de la participation de l’équipe nationale à la 31ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN Total Gabon 2017) qui démarre le 14 janvier prochain. Le ministre Willy a été inquiet de la dernière défaite des Léopards face aux Lions Indomptables le 5 janvier dernier au stade Amadou Ahidjo. Mais ses interlocuteurs lui ont assuré que la vraie image des Léopards n’est pas celle qu’il a vu à la télévision et qu’il verrait la vraie face aux Lions de l’Atlas le 16 janvier 2017 à Oyem. Le porte-parole de la FECOFA, le Secrétaire général Grégoire Ediba a dit que le ministre a porté une oreille attentive à cette participation. Il a aussi annoncé le retour éminent du Coordonnateur des équipes nationales, le Vice-président Théobal Binamungu pour repartir avec les primes des joueurs. Ce, pour permettre la sérénité et la bonne participation à la phase des groupes. L’autre problème posé par la FECOFA est la reprise du championnat de la Ligue Nationale de football, suspendu par l’ancien ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs. Une suspension levée depuis le 3 janvier dernier par le nouveau ministre des Sports. Sur ce point, le Comité de gestion de la LINAFOOT devait se concerter avec les clubs avant de faire le rapport au ministre le mercredi 11 janvier prochain. Ce, avant de fixer et d’annoncer la date de la reprise.

Pour terminer cette journée marathon, le ministre a reçu les délégations des clubs représentants la RDC aux compétitions africaines. En l’occurrence, le TP Mazembe, l’AS V. Club, SM Sanga Balende et FC Renaissance du Congo. Les hôtes du ministre ont demandé le soutien de l’Etat et les moyens financiers pour leur participation en Afrique. L’Etat congolais étant le premier sponsor du football congolais.

Le Comité de gestion de la LINAFOOT en réunion avec les clubs sociétaires samedi 07 janvier 2017

C’est dans ce même sens et pour la suite que le Comité de gestion de la LINAFOOT a conféré avec ses clubs sociétaires samedi dernier dans la salle de réunion dans son siège situé dans l’Immeuble Shell au croisement des avenues Wangata et Boulevard du 30 Juin dans la commune de la Gombe. Les clubs ont posé le problème du temps pour faire revenir leurs joueurs qui ont été envoyés en congé au pays et à l’étranger, leur donner le temps pour quelques jours avant les entraînements. Donc, le Comité de gestion rentrera le mercredi 11 janvier prochain avec les membres du Comité exécutif de la FECOFA pour faire le rapport au ministre, afin qu’il ait une idée, voilà qui permettra de fixer la date de la reprise. D’après certaines indiscrétions, les clubs ont proposé le démarrage la dernière semaine du mois de janvier.

(Gaby Mass)