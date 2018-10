Usa-Kinshasa: Tibor P. Nagy satisfait de l’évolution du processus électoral

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères et de l’intégration régionale a été le 27 septembre dernier à New York par le Sous-Secrétaire d’État américain aux Affaires Africaines. La rencontre a eu lieu à New York Palace en marge des travaux de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations – Unies.

Une occasion pour Léonard She Okitundu de rassurer le département d’État à travers Tibor P. Nagy sur la crédibilité du processus électoral, sa sécurité et son financement essentiellement par le Gouvernement congolais. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la RDC a l’expertise voulue dans l’organisation des élections générales.

Au nom du Département américain, M. Nagy a salué les avancées réalisées dans les préparatifs des élections en RDC tout en souhaitant la stabilité rapide du pays afin d’accroître les investissements américains comme apport dans la création des emplois. Une opportunité pour She Okitundu de mettre en évidence le climat des affaires attrayant pour toutes les entreprises, américaines y compris.

Sur le plan de la justice, les deux parties se sont réjouis de l’évolution du procès des présumés assassins de deux Experts de l’ONU. Mais qui est réellement le “Monsieur Afrique” au Département d’État américain ? Un fin diplomate parlant plus d’une langue, respectueux des partenaires ; un véritable atout calmer les ardeurs et l’activisme de son ambassadeur à l’ONU.

Il est un ancien officier du Service extérieur mis à la retraite après plus de vingt ans d’expérience. Tibor P. Nagy est né le 29 avril 1949 â Budapest en Hongrie. Il arrivé aux USA en 1957 comme Réfugié politique. Il connaît l’Afrique pour y avoir passé plus de deux décennies en qualité d’officier du Service extérieur et puis ambassadeur.

Dépêchés sélectionnées par JMNK

