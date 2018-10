Urgent : Shadary de retour à Kinshasa après un séjour à l’étranger

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il a été absent de Kinshasa pendant près d’une semaine. Emmanuel Ramazani Shadary a regagné la capitale congolaise ce lundi 01 octobre en provenance d’Afrique du Sud. Le ticket du Front commun pour le Congo à l’élection présidentielle du 23 décembre a été chaleureusement accueilli à l’aéroport international de Ndjili par plusieurs militants de partis membres de la plateforme dont Joseph Kabila est autorité morale.

Peu avant de se rendre au pays de Nelson Mandela, ERS avait été fêté par plusieurs communautés linguistiques du pays qui ont salué le choix de sa désignation comme successeur du Président Kabila et promis de le porter à la magistrature suprême. Hier dimanche, son équipe de communication a démenti formellement deux communiqués de condoléances à la population de Beni, attribués à l’ancien patron de la territoriale.

” L’opinion tant nationale qu’internationale a lu avec stupéfaction dans les réseaux sociaux en date du 26 et 27 septembre, deux messages de condoléances adressés à la population de Beni quasi contradictoire dans le fond et dans la forme et faussement attribués à l’honorable Shadary”, lit -on dans ce communiqué de presse qui précise que quatre individus présumés auteurs de ces faux ont été appréhendés.

Secrétaire permanent du parti présidentiel, M.Shadary, 58 ans, a été désigné le 08 aout dernier, dauphin du président Kabila et candidat du FCC à la très attendue élection présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales.

Jean Pierre KAYEMBE

