Urgent-Palais du peuple: Le gouvernement Tshibala investi

Au sujet de la dégradation de la situation économique caractérisée par la baisse du taux de croissance, de réserve de change, la chute vertigineuse du pouvoir d’ achat et l’ inflation galopante. Bruno Tshibala a promis de rétablir l’ équilibre monétaire et stabiliser l’ économie nationale. Pour ce faire, il a promis d’ initier et d’ appliquer plusieurs réformes en maintenant notamment la discipline budgétaire et diversifier l’ économie.

Avec un budget non encore adopté, Bruno Tshibala s’ est réservé de faire devant la représentation nationale, des promesses sensationnelles, démagogiques et populistes qu’ il ne saurait réaliser. Il a demandé des sacrifices et efforts collectifs des congolais pour tirer le pays vers le haut. Néanmoins, le gouvernement promet de prendre toutes les mesures pour ne pas amener aux élections, un peuple affamé.

Jean Pierre Kayembe