UPC : le Recteur veut sauver l’image ternie de son université

Le recteur de l’Université protestante au Congo, le prof. Mgr Daniel Ngoy Boliya veut en découdre avec les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. En effet, cette alma mater est pointée du doigt depuis un temps quant à l’immoralité qui y a élu domicile, avec un trop plein à la Faculté de droit. Ce qui est contraire à la vision ayant milité en faveur de la création de l’UPC.

S’adressant à la communauté estudiantine à travers un communiqué daté du 31 octobre dernier, le numéro 1 de l’Université protestante au Congo dit avoir mis sur pied une commission ad hoc dont les numéros de contact sont les 0999957767 ; 0898914518 et 0999920354. Il invite en outre toute personne qui détiendrait des informations y relatives à contacter directement son Directeur de cabinet au +243 89 89 16 041.

