UNIKIN: Les professeurs annoncent une grève le lundi 07 août 2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’Association des Professeurs de l’Université de Kinshasa (APUKIN), s’est réunie en Assemblée générale ordinaire hier mercredi 02 aout 2017, indique notre source. Deux points essentiels ont été pris en compte par le comité exécutif après débat. En premier lieu, de pied ferme, l’Assemblée a décidé de faire une grève ce lundi 07 août 2017, pour des raisons relatives au réajustement de salaire du mois de juillet, conformément à la loi budgétaire de 2017. A cet effet, les professeurs ont adopté la proposition concernant le payement au taux indexé par rapport au montant de 2000 dollars de leurs salaires.

En second lieu, les professeurs demandent au Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), d’appliquer sans condition la nouvelle loi cadre de l’enseignement promulgué en 2014, stipulant que « les directeurs généraux et les recteurs des universités et instituts supérieurs doivent être nommés par leurs paires (Professeurs) ». Pour ce faire, l’APUKIN exige que le ministère de tutelle organise les élections des directeurs généraux et recteurs au plus tard le 15 septembre 2017, en se conformant à la loi cadre de l’enseignement supérieur de 2014. Au cas contraire, les professeurs iront une fois de plus en grève pour le non-respect de la dite loi.

(JMNK)