Unikin : la grève des professeurs suspendue

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après deux mois de pourparlers, les professeurs de l’Université de Kinshasa, UNIKIN ont décidé de suspendre leur mouvement de grève après la rencontre avec le gouvernement, par le biais du ministre Steve Mbikayi. A les en croire, ils ont trouvé un compromis autour de leurs revendications.

La décision a été rendue publique le samedi au cours de l’assemblée générale de l’APUKIN, Association des professeurs de cette université publique. Selon son président le professeur Antoine Kitombole, les activités pourront reprendre déjà ce lundi 23 octobre 2017. Toutefois, précise-t-il, ils attendent voir en même temps la bonne foi du gouvernement jusqu’à la fin de ce mois d’octobre.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.