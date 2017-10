Unesco : les Etats-Unis et Israël s’en vont

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Avec sa nouvelle Directrice générale ; l’Unesco tiendra –t-elle le coup après le retrait des Etats-Unis d’Amérique et d’Israël ?

L’organisation des Nations-Unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO), a désormais une nouvelle Directrice générale. Il s’agit de la française Audrey Azoulay. Elle vient d’être élue ce vendredi devant son challenger le Quatari Hamad al Kawari.

Le pays de Trump, allié d’Israël, n’y a pas contribué depuis 2011, récusant l’admission de la Palestine au sein de cette organisation.

Le budget général de cette branche de l’Onu spécialisée en éducation et sciences sera amputé de près de 20%. Les contributions des 195 Etats membres suffiront –elles à stabiliser les programmes de l’Institution.

Badi

