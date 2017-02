Une étude révèle : Les gardiens de but sont exposés au choc sur tous les membres du corps

Le gardien de but est le joueur le plus privilégié de tous, car il a le pouvoir d’utiliser toutes les parties de son corps. Ce qui n’est pas le cas pour les autres joueurs dits « joueurs de champ ». Cependant, les chocs liés à ce poste sont donc aussi généralisés sur le reste du corps. Ceci parce que dans la plus part des cas, le gardien de but du football utilise aussi ses membres supérieurs pour empêcher le ballon d’entrer dans les buts. Et à cet effet, la nature des chocs que rencontre ce dernier est donc établie sur tout le corps.

L’un des chocs aussi risqué pour lui est celui de la clavicule. Cette dernière considérée comme un os de la partie supérieure du thorax. Il a la forme d’un triangle renversé et situé spécifiquement entre la pointe supérieure de sternum et le dessus de l’épaule. Elle peut aussi être identifiée à la lettre « S ». C’est en fait sa partie excroissance qui lui donne la forme d’un triangle reversé.

En général, le gardien souffre de l’entorse ou de la luxation acromio claviculaire. Il survient lors d’un choc qui traumatise directement le moignon de l’épaule. La partie traumatisée est en fait l’os liée à l’omoplate. C’est celle que l ‘on a nommé acromio-claviculaire.

Pour le soigner, il faut absolument un examen de radiographie standard de l’articulation concernée au niveau de la partie de face comme sur sa partie de profil. Comme plusieurs cas des chocs, tous ne sont pas de même gravité. Ainsi, certains traitements sont purement médicaux. Et à d’autres stades, le traitement prend des formes beaucoup plus importantes et peut être relativement long au point d’éloigner le gardien, dont l’épaule est traumatisée, des terrains.

(Hana Kel)