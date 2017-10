UNC : Pierre Kangudia – Vital Kamerhe, divorce consommé

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Voici les quatre raisons ayant milité en faveur du divorce entre Vital Kamerhe et Pierre Kangudia ; un autre épisode politique congolais dont les intérêts des uns l’emportent sur la raison.

De prime abord, l’on déplore cette politique de deux poids, deux mesures au sein de l’UNC. Le ministre Kangudia refuse de partir seul des institutions alors qu’un autre membre UNC est toujours à la Céni.

Vient ensuite l’intérêt personnel de son désormais ex patron. Kangudia Mbayi « refuse de satisfaire les intérêts égoïstes personnels de certaines personnes de créer inutilement une crise au sein du gouvernement ». D’où sa décision grave de quitter Kamerhe et son UNC et de créer, depuis le 23 octobre déjà, son parti politique « UNaCo », Union des nationalistes congolais.

Pour terminer, le ministre d’État en charge du Budget a fait son choix : il s’en remet à Joseph Kabila pour la suite de son mandat au sein du gouvernement Tshibala, mais aussi probablement pour la suite de toute sa carrière politique. De quoi fragiliser davantage et l’UNC, et l’opposition congolaise dont plusieurs membres ne cessent de traverser l’autre rive.

Badi