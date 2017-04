Un an après sa mort: Abidjan prêt à honorer l’artiste congolais Papa Wemba

*Pose de la pierre tombale : Kinshasa traîne les pas…

Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire est finalement prête à honorer, de nouveau, la star internationale de la chanson congolaise, Jules Shungu Wembadio dit Papa Wemba en commémoration de l’an I de sa brusque disparition sur scène le 24 avril 2016 lors de la tenue de la 9ème édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (Femua) . Pour la 10ème édition de cette grande activité musico culturelle organisée par le groupe « Magic System » dont la date du 24 avril est désormais décrétée par l’Union Africaine comme la journée de la musique africaine en mémoire de l’icône musicale qu’était Papa Wemba, son orchestre Viva-la-musica a été retenue pour agrémenter l’ouverture des festivités le dimanche 23 avril 2017 fort d’une délégation de 15 musiciens y compris les danseuses témoins de cet événement malheureux, attendue à Kinshasa le 21 avril 2017.

On se souviendra qu’au mois de novembre de l’année 2016 , le gouvernement ivoirien a salué la mémoire de ce grand artiste RD Congolaise en procédant au vernissage officiel de son livre consacré à sa longue et riche carrière musicale et au dévoilement d’un monument érigé à la place Anoumabo et la salle où s’est tenu le concert fatidique a été rebaptisée « Salle Papa Wemba ».

Pour rappel , six mois après sa disparition marquée par des hommages nationaux et planétaires, la star internationale de la chanson congolaise était à l’honneur lors d’une grande soirée de gala qui a eu lieu à Lagos , capitale du Nigéria, le samedi 5 novembre 2016. Cette manifestation parrainée par le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango avait connu la participation de plusieurs illustres artistes africains de la diaspora. Le clou de cette activité était sans nul doute le « Prix d’Excellence » dédié à titre posthume à Papa Wemba , remis entre les mains de la veuve Marie Rose Luzolo alias « Amazone ».

Pendant ce temps, la pose de la première pierre tombale de Papa Wemba décoré à titre posthume Grand Officier en mérite artistique , à la Nécropole entre Terre et Ciel de Kinshasa traîne encore les pas , il y a des balbutiements.

Comme qui dirait : l’artiste ne meurt jamais, il reste vivant à travers ses œuvres, la dernière intitulée « Forever de génération en génération » produit par son sponsor Airtel qui continue à bercer ses nombreux fans.

(Franck AMBANGITO/Cp)