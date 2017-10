UDPS : Jean-Marc Kabund suspendu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Qu’est-ce qui se passe à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), sœur aînée de l’opposition congolaise ? Des nouvelles en notre possession renseignent que son Secrétaire général, M. Jean-Marc Kabund-A-Babund a été suspendu de ses fonctions, à en croire la décision rendue publique par Me Likuli Kokaki Joseph, président du Conseil de discipline de la commission nationale de discipline ad hoc, et le Rapporteur, M. Dieudonné Envelinga Louya.

Pour arriver à cette lourde décision, le conseil de discipline a tenu compte du défaut fait par le Secrétaire général à l’invitation lui adressée par la Commission nationale de discipline ad hoc, en vue de présenter ses moyens de défense aux griefs lui reprochés. Il s’agit du mémorandum lui adressé en date du 05 juin 2017 relatif à la demande du Congrès extraordinaire par plus de 1/3 des Fédérations du pays, la malversation financière, le comportement indigne, abus et usurpation des pouvoirs.

Ainsi, vu l’urgence, M. Kabund-A-Kabund Jean –Marc est suspendu de fonction de Secrétaire général selon le Règlement intérieur, et le conseil de discipline de la commission nationale de discipline ad hoc prie le Directeur de cabinet du feu président de diligenter un audit auprès du Secrétaire général, pour les faits ci-haut cités, dans les 72 heures à dater de l’entrée en vigueur de cette décision. Toutefois, l’intérim du Secrétaire général suspendu sera assumé par le préséant des Secrétaires généraux adjoints.

SI l’on ne s’en tient qu’aux griefs tels qu’exposés par le conseil de discipline, il y a risque de parier que le désormais ex-Secrétaire général de l’UDPS à de quoi se reprocher. Et c’est la raison pour laquelle il doit être entendu. Mais en connaissant comment ce parti politique a évolué depuis les années, nombreux sont ceux-là qui voient en ce parti politique les germes de son auto-disqualification. Sinon, comment justifier qu’au moment où le pays traverse des moments difficiles qui exigent des partis politiques, surtout de l’UDPS des interlocuteurs valables, que Jean-Marc Kabundu soit suspendu. Espérons que l’UDPS, comme d’habitude survivra à cette énième crise, qui risque de décourager certains alliés.

(JMNK)