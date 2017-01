U.A: Le Tchadien Moussa Faki succède à Nkosazana Dlamini-Zuma

La bataille était rude et c’ est finalement le Tchadien Moussa Faki Mahamat qui dirigera la commission de l’ Union Africaine pendant les quatre prochaines années. Ainsi en ont décidé les participants au 28eme sommet de l’ organisation continentale. L’ élection du futur dirigeant de l’ organe exécutif de l’ Union Africaine était l’ un des enjeux des travaux d’ Addis Abeba.

Ministre des affaires étrangères du Tchad depuis 2008, M. Fakhi Mahamat, 56 ans, est un fidèle parmi les fidèles du président tchadien Idriss Déby Itno, actuel président en exercice de l’Union africaine. Outre sa connaissance des grands dossiers internationaux, le chef de la diplomatie tchadienne entend faire de l’engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme un argument électoral. Ce n’est pas le moindre atout dans le contexte actuel de la menace terroriste en Afrique. Sa prétention à succéder à Mme Dlamini-Zuma était cependant affaiblie par l’absence de consensus sur une candidature unique en Afrique centrale, sous-région dont il est originaire. De plus, une partie de la société civile tchadienne militait contre sa candidature en mettant en avant l’absence de démocratie et le non-respect des droits de l’homme au Tchad. Le désormais patron de la commission de l’ UA l’ a emporté face au Sénégalais Abdoulaye Bathily et l’ ex-ministre Kenyane Amina Mohamed.