Tshisekedi : Les hommages officiels prévus au palais du peuple

On en sait un peu plus sur la suite des obsèques d’ Étienne Tshisekedi. Après l’ étape de Bruxelles, la dépouille du leader de l’ Udps pourrait être rapatriée au pays en fin de semaine. Selon une source proche de la 11ème rue Limeté, une délégation composée des officiels congolais, des membres de famille et responsables de l’ Udps s’ envole ce mercredi pour Bruxelles. L’ objectif est d’ organiser le rapatriement du corps de l’ opposant historique décédé le mercredi, 01 février à Bruxelles de suite d’une embolie pulmonaire à l’ age de 84 ans.

A Kinshasa, Étienne Tshisekedi qui a eu droit aux hommages dignes de son rang à Bruxelles sera pleuré au palais du peuple de Lingwala. Son corps y sera exposé pour des hommages officiels. L’ information qui circulait depuis le matin sur les réseaux sociaux a été confirmée par le porte-parole du gouvernement.

Toutefois, la famille et le gouvernement ne se sont pas encore accordés sur le lieu d’ inhumation de l’ ancien premier ministre. A en croire Lambert Mende, le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta doit engager des pourparlers avec la famille sur cette question.

