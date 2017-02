Tshisekedi: Le flou persiste sur le rapatriement de la dépouille

Les jours se succèdent et se ressemblent. Près de 10 jours après le décès d’ Étienne tshisekedi, le compromis peine à dégager entre son parti,l’ Udps et les autorités gouvernementales. Toujours pas d’ avancées considérables. Au parti de la onzième rue limeté, on subordonne toujours le rapatriement de la dépouille du sphinx à la désignation du premier ministre qui, devrait être un membre de l’ Udps.

Après la messe de requiem dite jeudi en mémoire de l’ opposant historique devant quelques 3.000 personnes dans l’ immense Basilique Koekelberg de Bruxelles, son corps aurait été remis au froid. En l’ absence d’ un consensus, certains commencent à craindre que Ya Tshitshi, comme l’ appelaient bien ses sympathisants ne soit, finalement inhumé provisoirement en terre étrangère où il a passé l’ arme à gauche.

« Le corps du vénérable Sphinx ” trimbale” dans les rues de Bruxelles. Le funérarium cédé par les belges étant fermé, je n’ose pas imaginer où est gardée la dépouille après la messe de requiem à la Basilique », lâche d’ une touche humoristique, le journaliste Giscard Kusema, réputé proche de Vital Kamerhe .

A Kinshasa, l’ Udps n’ a pas bougé d’ une seule semelle. Primature ou rien. Une attitude que d’ aucuns n’ hésitent pas de qualifier de « troc ».

Qu'on arrête de marchander la dépouille de ce grd hoe qui a marqué son temps. Honorons le et en respectant sa volonté sur le choix du PM. — Mamy Kanku (@MamyKanku) February 10, 2017

La procédure ne passe pas à la majorité présidentielle. De retour d’ une mission au Canada, le secrétaire générale de la famille politique du chef de l’ Etat s’ est inscrit en faux contre toute récupération politicienne du deuil d’ Étienne Tshisekedi, qui mérité selon Aubin Minaku, des obsèques nationales.

Que va-t-il se passer ? Personne ne le sait pour l’ instant. Toujours est-il qu’ à Kinshasa tout comme à Bruxelles, les discussions se poursuivent entre parti, famille et gouvernement. Le gouvernement qui avait été instruit par le chef de l’ Etat afin de prendre toutes les dispositions pour des funérailles honorables. Mais devant cette confusion, un autre analyste croit que « la raison voudrait qu’il (Etienne Tshisekedi),soit enterré le plus vite afin d’avoir une oraison funèbre digne de lui. Sinon, c’est la déraison ».

Jean Pierr Kayembe