Tshikapa: Vandalisme et pillage à la Permanence du Congres National Congolais (CNC)

Des actes qui frisent l’intolérance politique, ou mieux une guerre intestine au regard de l’engagement du Congres National Congolais (CNC) Fédération du Kasaï, à soutenir les actions du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange et du vent qu’apporte le parti de l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala sur terrain. Pour essayer de comprendre cette situation, les analyses vont dans tous les sens.

En effet, les inciviques non autrement identifiés se sont introduits, la nuit de lundi 09 à mardi 10 janvier 2017 dans la permanence du Congres National Congolais (CNC), vers les heures tardives ils y ont terrorisé les deux militants du parti qui assurent la protection du Bureau, avant de poser des actes de vandalisme, sabotage et pillage. Les documents importants du parti et autres archives sont saccagés, froissés, déchirés…ils ont emporté avec eux certains biens du parti, entre autre un amplificateur, un ventilateur, trois chaises plastiques…, affirme le président Fédéral.

Albert Kalubi Mukengeshayi déplore que ces inciviques aient ciblé la Représentation du CNC au Kasaï, située au numéro 4 de l’avenue de la Mission, dans la Commune de Kanzala où se trouve toute l’Administration Provinciale, ainsi que les services compétents. Le Président fédéral du CNC note que ses investigations n’ont encore rien révélé, c’est pourquoi il lance un appel en direction de l’Autorité Provinciale et des services de sécurité en faveur de la sécurisation du parti, de ses membres et de sa permanence au Kasaï. Notons que le CNC, ce parti, membre de la Majorité Présidentielle s’installe progressivement au Kasaï et ses allures font trembler les autres formations politiques qui se seraient décidés de fragiliser le parti de l’honorable Pius Muabilu au Kasaï. Le Président fédéral du CNC invite les autres formations politiques à la tolérance politique, avant de mettre en garde contre ces actes. Il promet en cas de récidive de contre-attaquer.

(Lukengu Laurent/ Tshikapa)