Tshikapa: L’eau ne coule pas aux robinets depuis deux semaines

Depuis bientôt une semaine et deux jours, la ville de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï connait une disette d’eau potable due à un problème technique survenu à l’usine de captage, traitement et distribution d’eau potable de la Regideso centre de Tshikapa. Les femmes, les hommes, jeunes et vieux effectuent des longues distances, certains font la ronde des communes, qui, à pieds, vélos, motos, mêmes des véhicules pour avoir de l’eau potable. Dans certains quartiers, on se contente des puits aménagés par les Ongd et organismes internationaux. Dans d’autres, c’est l’eau des sources s’exposant ainsi à des maladies hydriques.

M. Emmanuel Monga Dibwe, chef de centre à l’intérim rassure que la Regideso est à pieds d’œuvre pour pouvoir décanter cette situation dans un délai raisonnable. Tout en déplorant la panne intervenue au Générateur de l’usine de captage, le Chef de centre de la Regideso présente ses excuses aux abonnés pour les désagréments et les assure du rétablissement de la fourniture en eau aussitôt que les travaux seront terminés. La panne est sérieuse et nécessite l’intervention de la Direction générale de la Regideso. Monga Emmanuel lâche qu’un agent Regideso spécialiste serait déjà dépêché à Kinshasa à la recherche des pièces abîmés du Générateur de captage. Comme solution palliative, les entrevues avec la Société Électricité du Congo « EDC » seraient très avancées pour raccorder le courant à la Regideso.

Mais des questions financières entre les deux sociétés pèsent encore. Les abonnés de la Regideso en appellent à l’intervention des autorités nationales pour sauver cette succursale du centre de Tshikapa. Au sujet de l’EDC, au cas où ils s’entendent avec la Regideso, alors certains quartiers vont être dans le noir au regard de la puissance qu’à EDC d’aujourd’hui. Si la ville est traversée par deux rivières « Kasaï et Tshikapa », ces deux sources n’offrent pas l’eau à boire mais plutôt l’eau de lessive. Il ne pleut même pas depuis quatre jours, difficile donc d’avoir de l’eau potable. Au secours, dit une fille avec son bidon de 25 litres sur sa tête acheté à 300 Francs congolais.

Laurent Lukengu