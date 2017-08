Tshikapa: Deux militaires condamnés à 7 ans de prison pour viol

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le tribunal militaire garnison de Tshikapa dans la province du Kasaï a condamné lundi 31 juillet deux militaires pour le viol de deux mineures. D’après des sources locales, les condamnés sont deux soldats des Forces armées de la RDC qui étaient placés au check-point de Mbumba sur la route Tshikapa-Tshimbinda pour empêcher l’avancée des miliciens de Kamuina Nsapu.

En juin dernier, ils ont intercepté deux filles âgées de 14 et 15 ans qui se rendaient à Tshimbinda, avant de les violer dans la brousse. De retour à Tshikapa, les jeunes filles ont informé leurs parents qui ont saisi la justice.

A l’issue d’un mois de procès devant le Tribunal Militaire Garnison de Tshikapa, les deux militaires dont Bakana Ntumba et Bongonda Bongonda Dieu merci ; tous des caporaux écopent chacun de 7 ans de prison. Chacun doit également payer une amende de 4.000 dollars américains au titre de dommages et intérêts.

Les deux condamnés disposent de cinq jours pour faire appel. L’ONG Association pour la défense des droits des enfants et femmes opprimés (ADEDEFO), qui s’est constituée partie civile en partenariat avec FDSS, salue le verdict même si les violeurs sont condamnés avec les circonstances atténuantes. Le ministère public avait requis vingt ans d’emprisonnement.

Selon la coordinatrice ADEDEFO, Philomène Mwamba, ce type de verdict peut dissuader les potentiels auteurs de viol et réduire cette pratique dans la région. Elle note ces derniers mois l’augmentation sensible des cas de violence sexuelle qui sont commis par les éléments des forces de l’ordre. ADEDEFO remercie FDSS pour son accompagnement dans cette lutte visant à réduire tant soit peu les cas des viols au Kasaï en général et Tshikapa en particulier. Les deux victimes ont été prises en charge médicale par ADEDEFO et ses partenaires. Un geste salué par les jeunes filles du Kasaï qui vivent sous stress dans cette zone opérationnelle ; dans laquelle les inciviques et hors la loi estiment que tout est permis.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)