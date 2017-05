Tshibala: Un ambitieux Tshisekediste à l’ hôtel du gouvernement

Il peut enfin dormir tranquille. Bruno Tshibala peut se frotter les mains. Son gouvernement nommé depuis le 08 mai a été investi cette nuit par l’ assemblée nationale, comme le veut la constitution. L’ opposant a séduit les élus à travers un programme ambitieux qu’ il a déroulé mardi, peu avant le débat général qui a précédé son investiture.

Le 1er ministre a assuré que son gouvernement de “mission” n’ a plus de temps à perdre. Son premier chantier sera, les élections. Devant la représentation nationale, l’ ancien bras droit d’ Étienne Tshisekedi a promis de mobiliser les moyens tant à l’ intérieur qu’ à l’ extérieur du pays pour assurer l’ organisation des élections dans le délai convenu.

““Je tiens à affirmer devant la représentation nationale, l’ ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d’ union nationale d’ offrir au peuple congolais, les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu”. “, a-t-il dit. Il a promis de mener une série d’ actions notamment étudier la faisabilité du vote de la diaspora. Ainsi, chaque trois mois, une provision sera constituée au profit de la Ceni pour financer l’ ensemble du processus électoral.

Au plan économique, Bruno Tshibala affirme que le gouvernement va mener des actions pour rétablir les équilibres du cadre macro-économique, entreprendre la relance de la production nationale, maintenir la discipline budgétaire et améliorer le climat des affaires. D’ ou le programme urgent des réformes qu’il compte mettre en œuvre pour stabiliser rapidement l’ économie et créer les conditions d’ un redressement progressif. La finalité selon lui, c’ est d’ accorder la priorité aux dépenses liées aux rémunérations des agents et des fonctionnaires de l’ Etat, aux éléments de la police et de l’ armée, à la desserte en eau potable et en électricité sans oublier le secteur éducatif et celui de la santé.

Sur le plan sécuritaire, le gouvernement Tshibala s’ engage à mettre fin à tous les foyers de tensions en dotant les forces de sécurité des meilleurs équipements. Pour réaliser toutes ses missions lui assignées, le chef du gouvernement se fixe le contrat d’ objectif. Il veut imposer la culture du résultat.Par ailleurs, le premier ministre s’ est engagé o soutenir l’ autonomisation des femmes et des jeunes filles sur l’ ensemble du pays. Bruno Tshibala a également promis de poursuivre le processus de rajeunissement de l’ administration publique, la mécanisation des enseignants, la réhabilitation des hopitaux comme aussi l’ amélioration de la desserte de l’ eau et de l’ électricité dans les grande villes A cette occasion, il a demandé le soutien de la population pour lui permettre d’ atteindre ses objectifs.

Jean Pierre Kayembe/Jeanric Umande