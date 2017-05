Tshibala, Ne Mwanda ..: Replay sur une semaine politiquement agitée

La semaine finissante a démarré sur les chapeaux de roues pour celui qui siège depuis jeudi à l’ hôtel du gouvernement. Premier test réussi pour l’ ambitieux Tshisekediste Bruno Tshibala, qui a su séduire les parlementaires avec à la clé, l’ investiture de son équipe gouvernementale.

Urgent:#Ass_Nat, un député demande que le gouvernement @BrunoTshibala ne soit pas investi pour violation de l'accord. @MinakuAubin #RDC — RTGA WORLD (@RtgaWorld) May 16, 2017

Tout n’ était pas pour autant gagné pour le chef du nouvel exécutif, conspué par une clique d’ élus radicaux, après le rejet presqu’humiliant de leur motion incidentielle. L’ initiative de Coco- Jacques Mulongo Nzemba, élu Katangais de l’ Udps soutenu par le Msr/Rassop, Muhindo Zangi n’ avait à la limite que très peu de chance d’ aboutir face au bloc MP et alliés constitué derrière, Brusthi. Échec et mat, les vuvuzelistes n’ avaient plus d’ autres choix que de claquer la porte de l’ hémicycle, laissant un BruTshi ragaillardi, déballer son programme d’ actions gouvernementales.

Makala, Kasangulu, pénible baptême de feu pour le nouveau gouvernement?

A la tête d’ un gouvernement investi, Bruno Tshibala est désormais engagé dans une course contre la montre. “Je tiens à affirmer devant la représentation nationale, l’ ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d’ union nationale d’ offrir au peuple congolais, les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu”. , avait -il dit mardi dans son speach d’ investiture très applaudi par les députés. Mais sa nuit de mardi sera écourtée par les appels persistants faisant état d’ une évasion spectaculaire à la prison centrale de Makala (Kinshasa).

Urgent:

Situation confuse à la prison de Makala. Plusieurs détenus se seraient évadés. Coups de feu entendus à l'instant. @BrunoTshibala pic.twitter.com/B1FD3LVSBm — RTGA WORLD (@RtgaWorld) May 17, 2017

Situation confuse, notre rédaction n’ avait pas du tout tord d’ avoir twitté ainsi. Entre 03h et la fin de la matinée, c’ était le “sauve qui peut”. Les détenus en nombre vertigineux prenaient chacun la poudre d’ escampette,sans coup férir. Les “malchanceux” ont été rattrapés par les forces de l’ ordre qui, aussitôt alerté, avaient bouclé la zone. Les premiers éléments d’ enquêtes révéleront que l’ assaut a été perpétré par les adeptes de la secte mystico-politico-religieuse, Bundu Dia Mayala, lesquels, avaient réussi à extirper leur gourou , Zacharie Badiengela alias Ne Mwanda Nsemi, qui a pris le large avec quelques dizaines de ses hommes.

L’ homme aurait pris la direction de son Luozi natal. Sur la toile (social network) , certaines sources prétendent que le mystérieux fondateur de l’ ex-BDK se serait réfugié à l’ ambassade belge, hypothèse encore difficile à confirmer. Mais à Kinshasa, la tête de l’ élu de la Funa est désormais mise à prix. Invité vendredi au parlement, le ministre de la justice a rappelé la détermination de ses services à retrouver le désormais”député fugitif”, mieux, l’ évadé le plus recherché.

Attaque meurtrière!

Le bilan de l’ attaque serait moins négligeable. Matériellement, une trentaine de véhicules ont été réduits en cendres. Les débris des épaves calcinéss jonchent encore le sol à l’ entrée de la maison de rééducation ou toute visite est désormais interdite. Des morts et des blessés, il y en a eu aussi mais combien? Thambwe Mwamba aphone renvoie les “curieux” à l’ aboutissement des enquêtes. Pendant que les forces de l’ ordre sont aux trousses des évadés de Makala, d’ autres fugitifs se sont ajoutés sur la liste, désormais longue. A Kasangulu, dans le Kongo -Central, le centre pénitentiaire local a été vidé ou presque de ses pensionnaires le vendredi, 19 mai.

Urgent: La prison de #Kasangulu vidée de ses pensionnaires. Ils seraient tous évadés hier la nuit. @BrunoTshibala @Presidence_RDC #RDC — RTGA WORLD (@RtgaWorld) May 19, 2017

69 des 74 prisonniers se sont évanouis dans la masse sans laisser une quelconque trace. Une autre évasion spectaculaire revendiquée par le BDM Mwanda Nsemi dans un communiqué, écrit dans un français approximatif. La police a du pain sur la planche. Traquer les évadés de Kinshasa et ceux de l’ ex-Bas Congo, une mission périlleuse pour les hommes de troupe. C’ est dans ce contexte dominé par les bandits de “grands chemins” qui courent encore dans la nature que s’ est tenu hier le 1er conseil des ministres du gouvernement Tshibala autour du chef de l’ État.

Jean Pierre Kayembe