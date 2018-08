Troubles de santé mentale grave chez les enfants: Les spécialistes décrient un manque de prise en charge adéquate

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les troubles de santé mentale grave sont courants chez les enfants. Force est de constater que la plupart de ces cas n’obtiennent pas l’aide dont ils ont besoin, avisent des spécialistes.

En effet, un trouble de santé mentale est une maladie de cerveau qui affecte l’humeur, le comportement ou la mémoire. Cette maladie ne concerne pas que les adultes, les enfants peuvent en souffrir autant, indique le professeur Florence Mbiya Muadi, psychologue et clinicienne au Centre neuro-psychopathologique, CNPP.

Selon le professeur, ce problème est fréquent chez l’enfant mais souvent ignoré par beaucoup. L’une des raisons de cet ignorance qu’elle évoque, c’est parce qu’on considère que l’enfant en évolution, certains actes qu’il pose sont confondus avec son évolution normale.

Les troubles de santé mentale les plus courants chez les enfants sont : le trouble anxieux ; le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ; la dépression ; le trouble de conduite ; la psychose ; le trouble du sommeil ; le trouble de l’alimentation. Ces troubles peuvent se manifester à n’importe quel moment durant la période de l’enfance, précise le professeur.

L’apparition de ce trouble n’a pas d’âge fixe, vous pouvez trouver un enfant de moins d’un an qui manifeste déjà des difficultés pour son développement, explique-t-elle, avant d’ajouter qu’on ne dit pas nécessairement l’enfant devient difficile sur le plan mental à vivre dans la société ; il peut néanmoins manifester des difficultés d’adaptation, par exemple des enfants qui ont des difficultés pour marcher, voire pour se nourrir et parler. A ce niveau, un psychiatre constate que la plupart de ces difficultés que manifestent les enfants, de fois sont dues ou causées par ce qu’ils ont connu comme difficultés sur le plan mental ou psychiatrique.

Ces troubles peuvent altérer le développement et le fonctionnement de l’enfant à la maison tout comme à l’école.

A l’unité des recherches et des soins en psychiatrie infanto-juvénile, destinée aux soins de santé mentale pour les enfants, unité installée il y a peu au CNPP, des cas sont enregistrés.

Depuis le début du travail que nous effectuons dans cette unité, nous avons enregistré plusieurs cas. Cela plus dans le domaine du développement de langage ; cette unité prend en charge le problème de l’autisme qui concerne plus les enfants qui ne savent pas s’adapter dans la société ; un enfant qui a du mal à rester sur place même pour une seconde, cela risque bien de perturber même sa scolarité. Ce genre de cas, notre unité le prend également en charge, a indiqué la clinicienne.

Un changement de comportement chez un enfant peut être un signe qu’il a besoin d’aide, en raison d’un problème de santé mental.

Mamie Ngondo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.