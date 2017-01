Trésor Mputu : « je ne pense pas quitter Mazembe pour un autre club »

Au cours d’un point de presse tenu lundi 9 janvier à Lubumbashi, l’ancien capitaine du Tout Puissant Mazembe, Trésor Mputu Mabi, s’est prononcé sur la levée de suspension d’environ deux ans par la Fédération Internationale de football (FIFA). Il n’a pas oublié d’évoquer la suite de sa carrière de footballeur professionnel. Concernant le problème qu’il a eu avec le club angolais de Kabuscorp, Trésor Mputu dit « Touré Maga » a affirmé avoir commis une bêtise qui lui a beaucoup coûté. « J’ai fait une bêtise qui m’a beaucoup coûté. J’ai fait presque deux ans de chômage et je ne pense pas la refaire », a-t-il dit. Et concernant la suite de sa carrière professionnelle, Trésor Mputu réitère d’abord son attachement à son club le TP Mazembe de Lubumbashi. « Mazembe m’attend et je dois le servir. Mazembe a patienté depuis bientôt deux ans. Je ne jouais pas, mais je touchais le salaire et des primes. En ce moment si je pars ailleurs, là, je dois avoir un problème dans ma tête. C’est ainsi que je dis, je ne pense pas quitter mon club pour un autre », a affirmé « Touré Maga ».

Es-tu toujours performent ?

« J’ai le foot dans le sang. Mais, il faudra beaucoup d’entrainements pour retrouver mon niveau d’antan. Je dois encore travailler dur pour ne plus prendre du poids et ne plus être colérique sur le terrain », répond-t-il. Par ailleurs, le dossard numéro 8 des Corbeaux a remercié tous les supporters du TPM pour leur soutien.

Comment vois-tu le club et son effectif ?

« Il y a beaucoup de changements du point de vue des entraineurs, mais pas des joueurs. Et je compte retrouver ma place malgré la concurrence », a conclu Trésor Mputu.

(Altesse B. Makambo)