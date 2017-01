Transition en RDC : La Cenco donne raison au SG de l’ADR, Jean Paul Midagu

Il avait vu juste et le temps lui donne raison. Heureux comme Jean Paul Midagu dont les prévisions sur l’ avenir politique du pays se réalisent. Dans une tribune publiée fin novembre 2016 dans plusieurs médias Kinois , visionnaire, l’ élu de la ville touristique de Goma ne croyait pas si bien dire… Deux mois après, l’accord de la Cenco apporte de l’ eau à son moulin. Qui l’eut cru ?

Au lendemain de la signature au Mont-Ngaliema de l’accord du 18 octobre sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo, le secrétaire général de l’ ADR a pondu une réflexion de très haute facture. Une analyse sans passion sur les résolutions de ce compromis politique dans laquelle il propose des pistes de solutions. Du contexte de la signature de l’ accord dit de l’ OUA aux animateurs des institutions pendant cette période intérimaire en passant par la forme et la structure du gouvernement, ainsi que les principaux défis à relever, Jean Paul Midagu n’ y est pas allé par quatre chemins pour exprimer le fond de ses pensées.

Insistant particulièrement sur l’une des principales missions assignées à la prochaine équipe gouvernementale à savoir, l’ organisation des élections, le SG de l’Adr a aussi dressé le portrait-robot des animateurs du nouvel exécutif à mettre en place. Ceux qui vont le composer expliquaient-ils, doivent être des personnalités crédibles et irréprochables. Des ministres ayant pignon sur rue et capables de convaincre au pays tout comme à l’ étranger car pour ce brillant avocat, une vision sans action n’est qu’une hallucination.

Près de deux mois après sa publication, cette réflexion est toujours d’ actualité et garde toute sa valeur dans le contexte actuel ou le pays attend une nouvelle équipe gouvernementale, conséquence logique de l’ accord de la Saint Sylvestre signée sous les auspices des évêques catholiques.

Notre rédaction a décidé de faire le ‘’Replay’’ de cette analyse pointue et réfléchie.

Jean Pierre Kayembe

Ci-dessous, la tribune

Introduction

En vue de trouver une solution politique à l’impasse du processus électoral

actuel dans notre pays, il a été organisé le Dialogue national inclusif,

auquel ont pris part les différentes forces vives de la Majorité

présidentielle, de l’Opposition politique, de l’Opposition Républicaine et

de la Société civile.

Le Dialogue a conduit à un compromis politique, sous forme d’Accord

politique global pour l’organisation d’élections crédibles et apaisées en

RDC. Cet accord va être endossé par toutes les parties aux Dialogue. Il

prévoit notamment la mise en place d’un Gouvernement de large union

nationale qui aura pour mission principale de veiller à l’organisation des

élections dans notre pays.

Ce Gouvernement sera attendu dans les 30 jours francs de la signature de

l’Accord. Il sera conduit par un Premier Ministre issu de l’Opposition,

dont la base parlementaire est constituée par la majorité et l’opposition à

l’Assemblée Nationale et au Sénat

Défis du Gouvernement de transition

La base de travail du Gouvernement de transition se fonde sur le compromis

politique contenu dans l’Accord issu du Dialogue national inclusif. Ainsi,

pour mieux s’acquitter de ses missions, dont la principale et la plus

déterminante sera l’organisation des élections, le Gouvernement de

transition aura ferra face aux principaux défis suivants :

L’appropriation politique du processus qui nécessite des personnalités

politiques de notoriété publique, disposant des assises bien établies

dans leurs bases, pour bien porter le projet au niveau national et agir

dans l’homogénéité, en dépit du fait qu’elles seront issues des

composantes différentes, naguère opposées. L’accompagnement de la communauté internationale, qui implique des

personnalités politiques à la crédibilité incontestable et qui disposent

d’atouts nécessaires pour mieux vendre le processus à l’international et

obtenir l’adhésion et l’appui multifonctionnel des partenaires au développement

et des instances décisives de la Communauté internationale dans le cadre

des relations bilatérales ou multilatérales. Les contestations politiques et les manifestations populaires, qui

viendraient s’ajouter et/ou accentuer les problèmes sécuritaires

existants dans certaines parties du pays, notamment les groupes armés

dans l’Est du pays et les conflits interethniques à BENI, dans la

province du Nord-Kivu. Ces faits nécessitent des personnalités

politiques expérimentées dans la gestion des conflits et des catastrophes

humaines y relatives, et qui disposent des capacités suffisantes de

communication, d’encadrement adéquate des masses et de résolution des

questions sécuritaires. Les finances. En effet, le climat politique de la transition ne

favorisera pas les investissements privés ou la mobilisation des

ressources internes. L’apport extérieur des partenaires au développement

risquerait aussi d’être aléatoire. Ce Gouvernement devrait être constitué

des personnalités politiques qui arrivent à mettre en place des systèmes

innovants de mobilisation des recettes internes et extérieures. La poursuite des missions régaliennes de l’Etat, en dépit de la réalisation

de la mission politique dévolue au Gouvernement de transition d’organiser

les élections dans un climat apaisée. Ce pari induit des personnalités

politiques capables d’assurer le fonctionnement de l’Etat et la continuit

é des services publiques, tout en travaillant pour la réussite de la Le maintien de la cohésion nationale. Le Gouvernement de large union

nationale devrait être constitué avec des personnalités politiques

choisies de manière équilibrée, pour tenir compte de la représentativité

nationale et pour éviter de sombrer dans la bipolarité Est-Ouest qui

avait caractérisé autrefois la transition avant les élections de 2006. Charpente du Gouvernement de transition

Le Gouvernement de large union nationale pourra comprendre :

– un Premier Ministre, issu de l’Opposition ;

– quatre Vice-Premiers Ministres, issus respectivement de la Majorité présidentielle,

de l’Opposition politique, de l’Opposition Républicaine et de la Société

civile ;

– les Ministres et Vice-Minitres, désignés de manière équilibrée par

rapport aux composantes indiquées ci-dessus, et en tenant compte de la géopolitique

nationale et de la représentativité des femmes et des jeunes.

Le Gouvernement, conduit par le Premier Ministre, sera structuré dans

quatre grandes commissions, dirigées par les quatre Vice-Premiers

Ministres, pour faire face aux défis de la transition indiqués ci-dessus.

Ces quatre grandes commissions seront les suivantes :

– la Commission politique, défense et sécurité ;

– la Commission affaires étrangères, diplomatie et coopération ;

– la Commission économique et mobilisation des ressources ;

– la Commission sociale et bon fonctionnement des services publics.

Dans la mise en place des Ministères, outre la place déterminante de la

sécurité, de la défense nationale et de la justice, il serait souhaitable

d’accorder la préséance aux secteurs qui permettent d’assurer une meilleure

continuité des missions régaliennes de l’Etat (notamment : santé publique,

fonction publique, enseignement, travail) et ceux qui permettent la mise en

œuvre des systèmes innovants de mobilisation des recettes internes et

extérieures.

Profil des animateurs du Gouvernement de transition

Les animateurs du gouvernement devront disposer d’une expertise avérée dans

la gestion de la chose publique avec des qualités de leadership

significatives avec une éducation conséquente. C’est-à-dire des capacités à

la capacité à influencer, motiver et impliquer les populations à la base au

soutien de l’action gouvernementale. Il devra également démontrer de la

capacité à obetnir les résultats d’une façon qui inspire la confiance De

manière particulière, le membre du gouvernement devra démontrer des

compétences et qualités ci-après :

– La Vision

C’est la capacité à formuler une orientation claire dans son implication à

l’action gouvernementale car « il y a pas de vent favorable pour celui

qui ne sait pas où il va », Sénèque.

– La communication

La capacité de communication sera essentielle pendant la transition pour

assurer la visibilité de l’action gouvernementale. Ainsi chaque

portefeuille ministériel devra disposer d’un plan de communication

conséquent.

– L’Action

Une vision sans action est une hallucination. Le membre du gouvernement

devra disposer des capacités à traduire la politique gouvernementale en

principales actions au bénéfice des populations congolaises. Il devra être

capable de vaincre la peur et d’être solidaire à l’action commune du

gouvernement.

– Le service

L’accessibilité sera un atout essentiel pour un membre du gouvernement.

Pendant la période de transition, le gouvernement doit être proche des

populations et à l’écoute des desideratas. Cette qualité cultivera

l’enthousiasme et la motivation au sein de la population.

-L’intégrité

Pendant cette période transition, le gouvernement a besoin des hommes

intègres, avec des valeurs morales avérées.

Fait à Kinshasa, le 25/11/2016

Honorable Jean Paul Midagu

Député national et Secrétaire Général de l’ ADR