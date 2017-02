Transfert: Bolingi, Bope et Luyindama signent au Standard de Liège

Les jeunes joueurs congolais dont Merveille Bope Bokadi, Jonathan Bolingi et Christian Luyindama, tous du TP Mazembe de Lubumbashi, sont prêtés au club belge de Standard de Liège. L’attitude affichait par le joueur Bope Merveille durant la CAN Gabon 2017 n’a pas laissé ce club belge indifférent. Déjà suivi de prêt depuis un long moment, Bolingi Mpangi et Christian Luyindama ont aussi tapé à l’œil des dirigeants de l’un des clubs populaires du Royaume de Belgique. A en croire le site de TP Mazembe, les trois corbeaux viennent de conclure un contrat de prêt de 6 mois au Standard de Liège.

Avec 10 couronnes de champion et 7 coupes nationales, le Royal Standard avait conclu, il y a quelques semaines, un partenariat avec Mazembe sous l’impulsion de son manager Daniel Van Buyten, l’ancien défenseur central du Bayern de Munich.

Cet accord des prêts, qui vient de se conclure avant la fin du mercato européen, donne la possibilité d’une option d’achat après cette première période.

Classé au milieu de Jupiter League loin derrière le Club de Bruges et son grand rival Anderlecht, ce club liégeois vient ainsi de mettre un terme à son recrutement peu après la venue du congolais Dieumerci Ndongala et le malien Moussa Djenepo.

Signalons par ailleurs que Merveille Bope, âgé de 24 ans, est un milieu de terrain qui peut aussi évoluer dans l’axe central de la défense. Jonathan Bolingi, fils de l’ancien gardien international congolais Merikani Mpangi, est âgé de 22 ans. Il évolue au poste d’avant-centre depuis 2004 au sein du TP Mazembe. Christian Luyindama, âgé de 23 ans, est un défenseur qui évolue au TP Mazembe, après avoir passé quelque temps au sein de Dcmp et SM Sanga Balende.

(Onassis Mutombo et B. Makambo)