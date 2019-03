TP OK Jazz: bientôt la sortie de l’album « Rumeurs »

Grâce à l’implication personnelle du général manager Yves Emongo Luambo (sur la photo) qui a écrit quelques chansons, bientôt l’orchestre TP OK Jazz, va larguer sur le marché, un tonitruant album ayant « Rumeurs » comme titre phare.

Rumeurs où « songi-songi » est un genre de titre dont Franco Luambo Makiadi, le géniteur d’Yves Emongo était passé maitre pour intituler ses différentes œuvres qui sont, toutes aujourd’hui, classées dans l’anthologie de l’histoire.

Bien que ce soit lui-même l’inspirateur de cet opus qui sort dans les bacs, ce long play a connu une touche remarquable du directeur artistique, le guitariste-soliste Dawason Papa ya bien, qui restitue vraiment le style « odemba », le champ de prédilection du TP OK Jazz.

Outre la chanson » Rumeurs », cet opus renferme d’autres titres tels que: « Mama Nyoka » et « Papa social » de Dawason et « Bruno et Blaise Sisa » du chef-d’ orchestre Clovis Keto…

A l’écoute de cette œuvre, on se rend vite compte que ceux qui composent actuellement le groupe TP OK Jazz demeure de véritables conservateurs qui méritent une attention tout à fait particulière de la part des apôtres du bien et de bon. Ceci pour dire que cette formation musicale, contrairement à ce que peuvent penser certains sceptiques, restent toujours dans la constance tracée par le Grand Maitre Luambo Makiadi.

Kingunza Kikim Afri/Cp