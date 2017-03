TP Mazembe : Thierry Froger s’en va

*Par ailleurs, les Corbeaux seront face à JS Kabylie le 9 avril en barrages de la Coupe de la CAF

Récemment nommé à la tête du staff technique du TP Mazembe de Lubumbashi, l’entraineur français Thierry Froger a mis un terme à son contrat avec les Corbeaux. « Le club et le coach ont décidé de se séparer d’un commun accord en observant que l’objectif de se qualifier pour les 8èmes de finale de la C1 n’était pas atteint. Nous en reparlerons de manière plus détaillée ces prochains jours », révèle le communiqué officiel du TP Mazembe publié hier mardi 21 mars dans leur site officiel.

TP Mazembe affronte JS Kabylie en barrage

Eliminé en seizièmes de finale de la Ligue des champions de la CAF, le TP Mazembe va devoir affronter la Jeunesse sportive de Kabylie (Algérie) en match de barrages de la Coupe de la Confédération, dont il est le tenant du titre. C’est ce qui ressort du tirage au sort effectué hier mardi 21 mars au Caire en Egypte.

La manche-aller de ces barrages aura lieu du 7 au 9 avril, alors que le retour est prévu du 14 au 16 avril. Les vainqueurs de ces confrontations valideront leur billet pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Cette année, quatre groupes seront constitués.

TP Mazembe – JS Kabylie est un choc qui fera office de retrouvailles puisque les deux équipes s’étaient affrontées en demi-finale de la Ligue des champions en 2010, avec un dénouement favorable au team noir et blanc congolais : 3-1 à Lubumbashi et 0-0 au match retour. En 2000, au 2ème tour de la Coupe de la Confédération, la JSK avait infligé au match-aller un cinglant 5-0 au TP Mazembe, qui apprenait à jouer sur un terrain synthétique, avant de perdre 2-0 à Lubumbashi au match-retour. Cette fois, les deux clubs se retrouvent pour une place en phase de groupes. Le TP Mazembe et la JS Kabylie totalisent à eux deux 7 titres de champion, 5 pour Mazembe et 2 pour la JS Kabylie.

(Altesse B. Makambo)