Tout Mont-Amba en ébullition: Prêchant par l’exemple, Pius Muabilu obtient sa carte d’électeur

Surpris de la foule sur son passage, en même temps comblé de joie du fait que le CNC, son parti s’affirme davantage, non seulement à Kinshasa, la capitale, mais à travers le territoire national de la République Démocratique du Congo. L’enrôlement de l’un des doyens à l’Assemblée nationale a mis tout Kingabwa en haleine, le vendredi 01 septembre. Il s’agit du député national Pius Muabilu Mbayu Mukala, accompagné des hauts cadres du parti, mais également des militantes et militants du Congrès National Congolais pour remplir son devoir civique, en tant que congolais, éligible et électeur en même temps. C’est au complexe scolaire Saint François de Salle de Kingabwa, que le Président Directeur Général du Groupe de Presse L’Avenir s’est fait identifier, et s’est enrôlé pour obtenir sa carte d’électeur. Peu avant de remplir les formalités d’usages électoraux, Pius Muabilu Mbayu Mukala a salué les hauts cadres de son parti qui l’ont accompagné, juste avant de faire son entrée dans le bureau d’enregistrement. Après ses formalités électorales, et ayant obtenu sa carte d’électeur, le doyen des élus nationaux lance ce message aux compatriotes qui trainent les pas. « C’est un acte hautement patriotique que je viens de poser. Je crois que je veux demander à tous nos compatriotes qui ne l’ont pas encore fait, de le faire car nous sommes en train d’aller lentement mais sûrement vers la clôture des opérations, qu’ils viennent poser le même geste que moi pour le bien du Congo », a-t-il précisé.

Ce natif de Limete, dans la circonscription électorale de Mont-Amba n’attend pas comploter contre la République Démocratique du Congo, son pays à l’extérieur comme le font certains politiques en mal de positionnement. Mais, a préféré remplir son devoir civique en tant que citoyen congolais. « Le peuple et le chef de l’Etat l’a toujours dit, attend les élections. Il ne faudrait pas que l’on puisse distraire les gens, vous savez combien notre pays dépense pour toutes ces opérations, et lorsqu’on aime son pays, on aime sa nation l’on ne peut que poser le geste patriotique que je viens de poser », a-t-il fait cette mise au point politique très capitale.

Altruiste, humaniste, social, ces qualificatifs lui colle à la peau par ses nombreuses actions sociales, car il est venu en politique pour servir, et non se servir, en d’autres termes, son parti mets toujours l’homme au centre de ses préoccupations ; prêche la paix, l’amour du pays, le respect des biens de l’Etat, le patriotisme, contrairement à ceux qui attendent contester les élections par la suite.

Il est un fait, que le CNC s’affirme et s’impose dans la sphère politique à travers la République. Pour l’enrôlement du député national Pius Muabilu Mbayu Mukala, une délégation du CNC est venue de l’Ituri, à en croire une militante qui affirme que les actions sociales du Président de son parti ont traversé les provinces jusqu’en Ituri, sa nouvelle province. Par ces gestes salvateurs, le doyen des élus nationaux à l’Assemblée nationale, Pius Muabilu redynamise, réconforte sa base pour les échéances électorales futures.

(Pius Romain Rolland )