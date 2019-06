Tout en demandant pardon pour tous les péchés: Felix Tshisekedi confie la Rdc à Dieu

La République démocratique du Congo est un pays qui a connu depuis le 24 janvier dernier l’un des moments fort de son histoire. Il s’agit de l’alternance pacifique au pouvoir avec l’avènement de Felix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, au terme du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. C’est une première dans l’histoire politique du pays depuis que la RDC existe ou le pouvoir est passé de la majorité à l’opposition. Fort de la déclaration de psalmiste David à savoir, heureuse la nation dont l’Eternel est Dieu et soucieux de confier le pays entre les mains de Yahwhé, que quelques hommes de Dieu de Kinshasa ont organisé le dimanche 23 juin 2019 une journée nationale d’action de grâce au Stade des Martyrs de la pentecôte où il a fallu confier le pays et son Président de la République entre les saintes mains de Dieu le créateur, à travers la prière et la louange.

Et ce, sous l’inspiration de la servante de Dieu, l’apôtre Angèle Sola. Ainsi, plusieurs chrétiens et croyants on fait le déplacement du Stade des Martyrs de la pentecôte pour prier et rendre grâce à Dieu pour les merveilles et autres bienfaits en faveur de la République démocratique du Congo. Les Kimbanguistes, les Protestants, les Musulmans et les autres fidèles des Eglises dites de réveil sont venus nombreux s’associer à leurs pères spirituels.

Tout a commencé par une prière de repentance faite par la visionnaire de cette journée au cours de laquelle elle a demandé à l’assistance d’implorer le pardon de Dieu pour les péchés commis. Elle a été relayée par les différents serviteurs de Dieu présents à la journée nationale d’action de grâce qui ont rappelé au peuple de Dieu que la République démocratique du Congo est un don béni de Dieu.

Ces hommes de Dieu ont saisi cette occasion pour rappeler aussi les différentes prophéties faites en faveur de Dieu tant par les hommes de Dieu congolais, que pour les étrangers. Voilà pourquoi l’avènement de Felix Tshesekedi au pouvoir a été salué par les serviteurs de Dieu pour qui il s’agit d’une volonté de Dieu pour conduire le pays vers ses jours meilleurs. Les réalisations de ses 100 premiers jours au pouvoir sont prometteuses, ont-ils fait savoir à l’assistance.

« Je demande pardon et confie le Pays entre les mains de Dieu »

Le chef de l’Etat Felix Tshisekedi était présent à la journée nationale d’action de grâce, ainsi que sa chère maman et veuve Etienne Tshisekedi, appelée affectueusement Maman Marthe, ainsi que d’autres membres de la famille biologique et politique du Président de la République.

Le moment fort de cette journée aura été le message du Chef de l’Etat titré des livres des chroniques qui stipulent : « Si mon Peuple sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et cherche ma face. Et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je lui pardonnerai ses péchés ». Voilà pourquoi en toute humilité, Felix Tshisekedi a au nom du peuple Congolais, imploré le pardon de Dieu pour tous les péchés commis.

« Pardonne-nous d’avoir violé ta loi en adorant les hommes comme de Dieu, pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je demande pardon à Dieu », a imploré le chef de l’Etat. « En tant qu’autorité moi-même aujourd’hui, j’endosse la responsabilité de toutes nos fautes et demande pardon pour tout abus du pouvoir contre le Peuple », a-t-il martelé. Il n’a pas manqué de remercier l’Eternel pour avoir manifesté sa bonté envers la RDC, car à la place du chaos, il a permis une passation pacifique du pouvoir. « Tu m’as fait confiance en me donnant le privilège de conduire ton Peuple durant cette saison de grâce et nous t’en sommes reconnaissants », a déclaré le chef de l’Etat.

Le Président de la République ne s’était pas arrêté là. Il a déclaré une année nouvelle pour son pays en le lui confiant pour qu’il soit le seul guide et Maitre à bord. Les ténèbres ne régneront toujours pas, a-t-il dit. Une prière qui était entrecoupée par les acclamations de l’assistance en louant Dieu pour le salut accordé à son peuple en lui donnant Felix Tshisekedi comme Président de la République.

Il faut signaler que le Président de la République a émis le vœu de voir que chaque année soit organisée une journée pareille. La journée nationale de prière a été agrémentée par le collectif des musiciens chrétiens et la fanfare Kimbanguiste qui ont tenus le public en haleine.

