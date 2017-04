Tirage au sort des éliminatoires CAN/Cameroun 2019: Les Léopards accueillent les Diables rouges du Congo le 9 juin

*La RDC se trouve dans le groupe G avec le Congo, le Zimbabwe et le Libéria

Le coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en 2019 sera donné au mois de juin 2017. C’est ce qui ressort du tirage au sort effectué la semaine passée par la Confédération Africaine de Football (CAF). Le premier de chacune des 12 poules sera qualifié pour la phase finale en compagnie des trois meilleurs 2ème de l’ensemble des groupes. Concernant les Léopards de la République Démocratique du Congo, ils entrent en lice le 9 juin 2017 à 15h30 en son stade mythique des Martyrs de la Pentecôte. Ce sera face aux Diables Rouge du Congo Brazza, victime de la RDC (4-2) lors de la Can/Guinée Equatoriale 2015. La deuxième journée pour les Congolais est prévue le 3 mars 2018 face au Libéria. Et la 3ème journée-aller se jouera le 5 septembre 2018 au stade des Martyrs face au Zimbabwe. Quant au reste du programme, la 4ème journée du 3 au 11 septembre 2018, la 5ème du 8 au 16 octobre 2018, la 6ème journée en novembre et la 6ème et dernière journée en novembre 2018. Au terme de celles-ci, le premier de chacun des 12 groupes sera qualifié pour la CAN/Cameroun 2019 en compagnie des trois meilleurs 2èmes de l’ensemble des groupes.

Les 12 groupes éliminatoires de la CAN 2019 se composent de la manière suivante :

Groupe A : Sénégal, Guinée Equatoriale, Soudan, Madagascar

Groupe B : Cameroun, Maroc, Malawi, Comores

Groupe C : Mali, Gabon, Burundi, Sud Soudan

Groupe D : Algérie, Togo, Bénin, Gambie

Groupe E : Nigeria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles

Groupe F : Ghana, Ethiopie, Kenya, Sierra Leone

Groupe G : RDC, Congo, Zimbabwe, Liberia

Groupe H : Côte d’Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda

Groupe I: Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie

Groupe J : Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland

Groupe K : Zambie, Mozambique, Guinée Bissau, Namibie

Groupe L : Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho

(Altesse B. Makambo)