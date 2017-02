Territoire de Rutshuru: Violents affrontements entre M23 et FARDC à Songa et Kitagoma

C’est depuis tôt d’hier matin que des tirs en armes lourdes et légères sont entendus en Groupement de Busanza, en Chefferie de Bwisha à l’Est du Territoire de Rutshuru. Des informations recueillies par le CEPADHO, les combats se déroulent sur la Colline de Songa, une dizaine de kilomètre à l’Est de Rutshuru-Centre, en Groupement de Busanza.

Selon nos sources, les combattants M23 mis en déroute lundi et mardi derniers à Munyarubega (non loin de Matebe), en cheval entre les Groupements Jomba et Bweza s’étaient retranchés sur la colline de Songa, en vue de tenter de se réorganiser pour relancer les hostilités. A en croire nos informations, les combattants M23 traqués se dirigent vers Gihondo et Nyarukwangara (au nord de Busanza). Des observateurs sur place pensent que les combattants M23 en fuite cherchent à s’infiltrer à Kinyandonyi pour contourner et traverser le Parc, passant par Mabenga.

Une information que nous venons de recevoir il y a peu, d’autres combats viennent de débuter au tour de 11h30 d’hier mercredi à Kitagoma, à la frontière Congolo-Ougandaise, en Groupement de Busanza. Le bilan encore provisoire fait état de 5 combattants M23 tués jusque là. Ces rebelles seraient venus de l’Ouganda à titre de renforts à leurs compagnons engagés depuis ce matin à Songa. Ils ont été interceptés par les FARDC dont les patrouilles sont intensifiées dans zone.

Le CEPADHO qui suit de près ces affrontements salue l’action des FARDC contre le M23. Il exhorte le Gouvernement Centrale et la MONUSCO à se mobiliser pour barrer la route à la nouvelle aventure du M23 et ses alliés. Cette organisation continue à appeler la population à la vigilance. Elle encourage les Jeunes à se désolidariser de ces destabilisateurs et à les dénoncer toutes les fois qu’ils chercheront à s’infiltrent dans un milieu.

(JMNK)