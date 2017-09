Territoire de Rutshuru : Encore un Prêtre kidnappé !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La victime c’est le Père Kasereka Kanefu Jean de Dieu. Il a été kidnappé vers 23h30 la nuit de vendredi à samedi 16 septembre à Ntamugenga, dans le Groupement Bweza en Chefferie de Bwisha. Des informations recueillies par le CEPADHO, le Prêtre Kanefu, de la congrégation Palotine de Kyeshero à Goma était en visite familiale à Ntamugenga. Il était venu voir ses parents biologiques.

Pour ceux qui ne connaissent pas la zone, Ntamugenga est situé à plus ou moins 10 Km sud-est de Rutshuru-Centre, soit près de 5 kms du village Kako, non loin de la colline Mbuzi jadis occupée par le M23. Selon nos sources, les ravisseurs, des bandits armés opérant dans cette contrée, auraient pris la direction de Kanyashongo (grande brousse se trouvant entre le Groupement de Bweza et la route menant vers Bunagana).

Par ailleurs, nous apprenons que vers 2h00 le matin du samedi 16 septembre, des bandits armés ont visité le Couvent des sœurs de Rutshuru du Lycée Mapendo. Le pire a été évite suite à la prompte intervention des patrouilleurs. Le CEPADHO qui condamne ces crimes, en alerte les Autorités Civiles, Militaires et Policières en Territoire de Rutshuru et en province du Nord-Kivu pour que soit libéré le prêtre pris en otage et que soit démantelé le réseau des bandits à la base de ce désastre.

(JMNK)